Desamparado irá edil a audiencia judicial

A muy temprana hora, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán acudirá a la audiencia que se llevará a cabo en la Ciudad Judicial ubicada en la comunidad de Atlacholoaya, en donde dará respuesta a la citación por la denuncia de cohecho interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, informó su defensa legal Jesús García Aguilar.

El abogado explicó que como cualquier ciudadano que es llamado a comparecer, el edil capitalino acudirá sin un amparo de por medio, pues el asunto no lo amerita; destacó que existe la confianza en un actuar imparcial por parte del Tribunal Superior de Justicia, en cuyo caso, el juez de control evaluará los alegatos.

“Estamos siempre atentos a cualquier mandamiento, y en este caso acudiremos en tiempo y forma; es un juez de control quien solicitó la citación al alcalde por lo que asistirá sin nada que temer”.

Aún cuando el edil tiene diversos amparos interpuestos por otros temas, para la audiencia no llevarán un amparo bajo el brazo, precisó el abogado quien lleva su defensa como persona física y no como presidente municipal.

“Hemos sido muy puntuales, confiamos en el Poder Judicial, en sus jueces, creemos en ellos, tan es así que vamos sin la necesidad de un amparo”.

Hace unos días, el propio Villalobos Adán dijo no temer, pues no hay delito que perseguir contra su persona. Se dijo tranquilo y ocupado en tareas de la misma ciudad, la cual no dejaría de recorrer ni de llevar a cabo actividades.