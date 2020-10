Desaira gobierno a constructores local

"Ni una sola respuesta hemos tenido de Cuauhtémoc Blanco a nuestras demandas de sostener una reunión para platicar y buscar estrategias para reactivar la economía, los empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Morelos (CMIC), estamos siendo ignorados", expuso su presidente, José Ignacio Domínguez Antúnez, por lo que dijo que de no tener una respuesta en los próximos días, ante la desesperación que priva en sector por no tener trabajo desde hace casi dos años, podrían manifestarse cerrando la ciudad, para ver si así son recibidos por el mandatario.

El representante destacó que por ello se hace un llamado urgente a la autoridad gubernamental, e insistió en que esperan que en estos días se puedan reunir con la autoridad estatal, ya que de lo contrario, el comité directivo de la cámara y todos los afiliados decidirán qué hacer, y de persistir esta situación, acordarán una manifestación.

Ignacio Domínguez dijo que parce que desafortunadamente el gobierno del estado solamente recibe a aquellos que cierran la ciudad, como los transportistas, ya que cerraron la ciudad y en la tarde ya los estaba recibiendo el secretario de Gobierno, destacó.

Asimismo, señaló que llevan casi 4 meses solicitando tener una reunión de trabajo con el mandatario, porque llevan dos años sin tener trabajo, sin que se les asigne obra pública con la que se podrían reactivar de inmediato e inicialmente más de mil 200 empleos directos, más los indirectos, ya que a la fecha, de las 114 empresas aglutinadas en la CMIC, 89 no tienen trabajo, sólo 25 de ellas y realizan son principalmente obras particulares.

Recordó que han hecho la petición de audiencia de manera oficial, además de haberla hecho pública en ruedas de prensa, se han manifestado a las puertas del Palacio de Gobierno, en la plaza de armas, pero no han recibido respuesta alguna, por lo que insistió en que están siendo completamente ignorados y al no tener obra, no tienen .