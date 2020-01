Derechohabientes del ISSSTE en Morelos, sin medicamentos

Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos, padecen la falta de medicamentos, incluso, a los pacientes con cáncer les han suspendido "hasta nuevo aviso" su sesión de quimioterapia por no contar con el medicamento.

En días pasados, José de 69 años, paciente diabético e hipertenso, acudió a su consulta a la clínica del ISSSTE de Cuernavaca, y señaló que no le surtieron todos los medicamentos que necesita para tratar sus enfermedades: sitagliptina tabletas de 100 mg, pioglitazona tabletas de 15 mg, complejo B, alopurinol tabletas de 300 mg; éstas últimas, dijo que no se la dan desde el año pasado, señalando que los encargados de farmacia le refirieron que no existe el medicamento y tendrá que esperar hasta el 10 de febrero para ver si les llegan.

En tanto, José señala que esto significa descontrolarse en el cuidado de sus enfermedades, además que por cuestiones de sistema, cuando llega el medicamento les dicen que ya no les pueden surtir porque el sistema ya está en otro mes y ya no reconoce las recetas.

Por su parte, Marina paciente del Hospital del ISSSTE, quien padece cáncer de mama, informó que el jueves 16 de enero tenía programada la última sesión de quimioterapia, además de consulta con la oncóloga, sin embargo, dos días antes le hablaron para pedirle que no se presentara porque no había el fármaco platino y se la cambiaron para el sábado 25 de enero.

Asimismo, le volvieron hablar para informarle que tampoco recibiría la sesión de quimioterapia por qué no ha llegado el fármaco que se le aplica y que le programarán hasta nuevo aviso.

Refirió que sólo le han dado el medicamento para el dolor y nausea, esta última por cierto, dijo que no le ha hecho efecto.

El 13 de noviembre recibió la primera quimioterapia, otra el 20 de noviembre, el 4 de diciembre , el 11 de diciembre, el 26 de diciembre y el 2 de enero, pero la última que tenía programada, no la ha recibido porque no cuentan con el fármaco.

Por lo que se encuentra a la espera de que le notifiquen cuándo recibirá la última quimioterapia. Al respecto, se dijo preocupada, y hasta con miedo de que la tardanza en la sesiones no permita su recuperación, por lo que llamó a las autoridades del ISSSTE a que no pongan en riesgo la salud de todos los pacientes con cáncer o con otra grave enfermedad.

Mientras, a los pacientes con cáncer del Hospital G. Parres, les informaron que se está agotando el medicamento que reciben para su tratamiento y les repartieron una caja a cada uno.