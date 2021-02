Denuncian traslado de paciente con fractura de cráneo al área Covid

Familia denuncia irregularidades con paciente, después de una semana de permanecer en urgencias con derrame por fracturas craneoencefálica, lo pasaron como sospechoso al área de Covid en el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” de Jojutla, la familia demanda que lo trasladen a Hospital Parres de Cuernavaca para que sea intervenido.

Desolada y con el temor de que se complique la salud de su esposo, Lina Aguilar Roldan, recurre a la denuncia pública para externar el problema y el temor que enfrenta de que se complique la salud de su esposo, Víctor Moranchel Ocampo, quien el miércoles de la semana pasada sufrió un accidente en motocicleta, en la carretera de Zacatepec a Jojutla por Molinos, por lo que fue trasladado al Hospital General Dr. Ernesto Meana san Román, del sector salud y al ser el más cercano.

Son vecinos del municipio indígena de Tetelpa, cercano al municipio de Zacatepec, quien advierte que el miércoles cumplió una semana en el área de urgencias, donde lo estuvieron atendiendo, uno de los médicos les pidió estudios para valorar las lesiones, estudios que se vieron obligados a pagar y que arrojan que tiene dos fracturas y derrame interno, por lo que esperaban que fuera de inmediato trasladado al Hospital G. Parres.

Contra sus expectativas los pusieron en la disyuntiva de darlo de alta bajo su cuenta y riesgo o lo trasladarlo como sospechoso de Covid-19 al área Covid.

Desde el exterior del nosocomio y teniendo de espaldas la reja perimetral del hospital del sector salud de Morelos en Jojutla, revela con miedo; “él no tiene Covid-19, el necesita una cirugía –neurocirugía- porque tiene dos fracturas y tiene un derrame de sangre, pero en este hospital no lo han atendido, no lo pueden atender, y la doctora me pidió que firmara un documento para que lo pasarán como sospechoso de Covid o de lo contrario me lo entregaban, pero no me lo puedo llevar, no tengo para pagar 100 mil pesos de una operación” dijo al revelar que ya consultaron el costo de la cirugía en un hospital particular, por lo que finalmente lo pasaron al área Covid.

“Necesito ayuda”, dice al comentar que busca en los medios de comunicación una solución a esta crítica situación que enfrenta, nos revelar su cruda pobreza y confirma que en el reporte, el médico del área Covid les dijo: “el señor Víctor ésta muy bien, registra 95 de oxigenación, reacciona bien” reitera que no tiene ningún síntoma e insiste: “Lo que urge es su cirugía del derrame de sangre y fractura de cráneo, es grave la situación en su cráneo”, expresa con una voz casi ahogada.

Acompañada de otro miembro de la familia, quien antes externó su temor de que el agraviado se contagie y con la lesión en el cráneo, muera, afirmó que el señor Víctor no solo es el sostén de la familia, ya que a sus 54 años es una persona que trabaja y busca ganarse la vida honestamente, pero va al día, están padeciendo las secuelas de esta aguda crisis con parte de la familia desempleada, van buscando estirar los recursos lo más que se pueda.

Es evidente que el personal médico no les habla claro, que en este hospital no tienen especialistas, que no hay suficientes enfermeras y médicos, y especialmente porque al adecuarse el hospital Covid, se desplazó el área de hospitalización y cirugías, que están saturados, y conforme se desocupan las camas se vuelven a ocupar como lo ha revelado y denunciado el personal de este hospital.