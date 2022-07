Denuncian maltrato a menores en jardín de niños de Jiutepec

Por malos tratos hacia alumnos y falta de acciones positivas a favor del plantel, madres, padres y tutores del Jardín de Niños “Margarita Maza de Juárez” del Centro de Jiutepec exigen la destitución de la directora.

Este lunes, los inconformes denunciaron que la directora del plantel, María Esther Sánchez Ocampo tiene una pésima actitud hacia los menores, por lo que, aseguran, los pequeños reciben hasta de represalias cuando, como papás, se han quejado o tenido alguna diferencia con ella.

Es por ello que los menores, incluso, hasta le tienen miedo, explicó Martín Arturo Hernández quien agregó que la directora exige desayunos nutritivos cuando la mayoría son de bajos recursos y comen “para lo que les alcanza”.

Explicó que su hija sufre cuando en su refrigerio no va fruta o comida nutritiva y lleva tortas, ya que la directora “se va a enojar con ella”.

El padre de familia reiteró que teme a las represalias de la directora en contra de su hija, ya que así lo ha hecho desde que él se inconformó por un informe que recibió vía virtual.

Narró que tras el reclamo, ella personalmente lo encaró de forma déspota para después hacer evidente el trato, hasta discriminatorio, por parte de la directora.

Sin embargo, él no es el único, puesto que María de Lourdes, que pertenece al Comité de Padres de Familia informó que siempre ha observado que la directora no tiene un trato adecuado hacia los menores, ya que les grita y no dialoga, incluso les grita a las mamás y papás.

Refirió que los problemas también se presentan en la adquisición de materiales para el plantel, y ejemplificó que este año se acordó comprar unos tinacos nuevos, pero nunca les aceptó los presupuestos y, luego de las vacaciones de Semana Santa de forma unilateral nombró otro comité de obras.

Asimismo, denunciaron que cuando se han organizado algunas actividades o festejos, se han dado diferencias, porque quiere decidir e imponer cómo o dónde se compran las cosas, o ella las lleva y los papás deben de aportar lo que ella dice.

Ante esta situación, la semana pasada la supervisora de la zona escolar dialogó con la directora y se comprometió a regresar los 650 pesos que solicitó a cada padre de familia para la compra e instalación de los tinacos.