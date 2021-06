Denuncian al PVEM de usurpar candidaturas indígenas

El Consejo para crear el municipio indígena de Alpuyeca, llamó a los órganos jurisdiccionales en materia electoral a que determinen que existió una usurpación y simulación en el registro de candidaturas indígenas por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que habría conseguido constancias irregulares para llegar al Congreso local.

En rueda de prensa, Paloma Estrada Muñoz, en representación del consejo, informó que el pasado 22 de mayo, interpusieron un recurso de impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para garantizar la representación efectiva de personas y comunidades indígenas en el estado en candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional.

Y es que, señalaron el PVEM registró como candidatos indígenas de Alpuyeca a Faustino Javier Estrada González y Everardo Villaseñor González, lo cual, denunciaron, es mentira, ya que ellos no tienen vínculos con su pueblo, "desconocemos a estas personas cómo nativos o avecindados de nuestra comunidad"

El Impepac, subrayó, ha realizado una actuación ilegal que no produce certeza, al violentar precisamente los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, rectores en el ejercicio de la función electoral.

Afirmó que el hecho de que el PVEM haya postulado a personas que no son indígenas en las diputaciones por principio de representación proporcional les causa agravio, así como que el Consejo Estatal Electoral se escude en el principio de buen fe para no verificar los documentos de auto adscripción indígena que presentan los partidos políticos, pues, dijo, no se fundó ni motivo la metodología que se utilizó para verificar las candidaturas indígenas presentadas y simplemente se limitan a poner como motivación que son una autoridad de buena fe.

Si bien se había informado que dichas candidaturas habían sido canceladas por el Consejo Estatal Electoral de Impepac, Estrada Muñoz, aclaró que esto no fue cierto y los aspirantes del PVEM siguen participando en el proceso electoral como ";personas indígenas" por lo cual, el llamado a la Sala Regional del TEPJF es a que vincule al órgano electoral local a efecto de que obligué al PVEM a registrar candidaturas indígenas de personas que realmente son indígenas y que cuentan con el vínculo comunitario reconocido por las propias comunidades indígenas.