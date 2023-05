Demetrio Sodi, otro que quiere ser presidente de México

El exsenador Demetrio Sodi de la Tijera busca ser candidato a la presidencia de la república en la alianza “Va por México” en 2024, así lo expresó en su participación en el Foro Ciudadano por la Democracia que organizaron colectivos de la sociedad civil en Cuernavaca.

“Sé que no es fácil que un candidato ciudadano pueda ser el triunfador, a mí lo que me importa es impulsar una profunda transformación del gobierno y como consecuencia del país”.

Señaló que trabaja en una agenda ciudadana, que busca “ciudadanizar la política”, a los partidos, al mismo gobierno y el presupuesto.

Demetrio Sodi aseguró que actualmente existen órganos que los tiene “secuestrados” el gobierno federal como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría del Consumidor, y las instancias de Medio Ambiente.

Indicó que el destino o el uso del presupuesto debe decidirlo la misma sociedad, porque son los ciudadanos los que conocen de las necesidades que deben atenderse.

“Lo que yo estoy impulsando es una nueva visión de gobernar, que perdón, pero no la tiene ningún otro candidato, porque todos han sido como de gabinete. La Secretaría de Hacienda no tiene una visión ciudadana, y yo he estado muy vinculado con el trabajo ciudadano, con los plebiscitos, trabajé muchísimo en la defensa de los indígenas en Chiapas, trabajé mucho en impulsar el INE”, aseveró.

Sodi de la Tijera se considera un político que ha estado más cerca de la ciudadanía que los partidos.

Aseguró que Morelos es una entidad mal gobernada desde hace muchos años: “hay estados en cambio que han salido para adelante como Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, y Morelos es el estado que tiene todo, más allá del clima, tiene agricultura, podría tener una industria, la tuvo cuando tuvo el desarrollo de las automotrices, pero muchas de ellas se quedaron congeladas”.

Señaló que Morelos tuvo la gran oportunidad y el Gobierno se quedó atrás, sobre el tema de inseguridad dijo que es “escandalosa” en la entidad, debido a las cifras que se registran.