Demandas de comunidad LGBT+ recuperan las calles

A un año de trasladarse a formato digital, el festival cultural de diversidad sexual y género, "Diversidad Somos", está listo para regresar pero ahora de forma mixta. Del 1 al 10 de diciembre, Cuernavaca será sede de este gran evento que cumple “10 años en la escena”.

Este año contarán con 10 eventos que se realizarán en 10 días en formato presencial y/o virtual, con artistas locales y de otras entidades federativas, en ramas como cine, talleres, charlas interculturales, literatura, danza y salud, promoviendo los derechos humanos, la libertad de expresión, el reconocimiento de todas las personas y la inclusión del colectivo LGBTTTIQ+ en todos los ámbitos.

El organizador del festival, César Guerra, anunció que este aniversario está dedicado a todas las personas trans del estado, en especial a la memoria de aquellas que no lograron ver materializada su lucha por el reconocimiento jurídico de su personalidad, que hoy en día ya podrá ser una realidad tras aprobarse la Ley de Identidad de Género.

"Diversidad Somos" ha buscado orientar las acciones necesarias hacia un estado de derecho del que todas y todos gocen, llegando a espacios que tradicionalmente son heteronormados, así como presentar actividades artísticas, culturales y académicas con temática de diversidad sexual, espacios donde han logrado disminuir prácticas violentas o de dominación, relajando la dinámica social.

En Morelos, aseveró el activista, se han obtenido grandes avances a favor de la comunidad; sin embargo, destacó que existen aún muchos rezagos hacia este sector, como darle continuidad y que pueda funcionar realmente el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, así como tipificar los crímenes de odios, iniciativa que sigue pendiente en el Poder Legislativo.

En los últimos años se ha registrado más de 20 crímenes de odio, que en su mayoría quedan impunes al no estar tipificado como delito y no existir cifras reales. “Ese es un gran pendiente porque no pueden seguir asesinándonos con tal impunidad”.

Programación de "Diversidad Somos":

Inauguración: 30 de noviembre a las 18 horas a través de la página de Facebook “Diversidad Somos”.

Del 1 al 5 de diciembre a las 18 horas se presentará tanto en la sala principal del Cine Morelos como por Facebook y Youtube el ciclo de cine “Corto, Corto- Largo, largo”.

El sábado 4 de diciembre será el Foro virtual en tiempo real “De visible a indetectable” sobre VIH-Sida a partir de las 10 horas.

Martes 7 de diciembre a las 19 horas se llevará a cabo un conversatorio entre reconocidos activistas morelenses y la diputada Edi Soriano Barrera sobre el proceso y los beneficios que otorga la Ley de Identidad de Género hacia la comunidad.

Miércoles 8 de diciembre se presentará virtualmente el libro que reúne los textos ganadores del 5to. Concurso Nacional de Ensayo Literario Breve.

El 9 de diciembre a las 20 horas será la función de danza “Siglas transpersonales”.

Para finalizar el 10 de diciembre a partir de las 17 horas realizarán la tradicional “Noche de Colores”, contando con cinco eventos diferentes, los cuales se darán a conocer próximamente.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local