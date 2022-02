Demandan al Consejo Municipal Indígena de Coatetelco

Iniciaron un procedimiento legal y penal, contra la administración del Consejo Municipal de Coatetelco, por un faltante de 627 mil de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que no fue ingresado ni entregado a la actual administración, denuncio Humberto Leónides Segura, presidente municipal.

El alcalde que al inicio de su periodo tras el proceso de entrega recepción asevero que recibía un municipio sin deudas, se retractó que haber hecho tales afirmaciones, dijo al dar a conocer que se están encontrado una serie de irregularidades dentro del plazo de los 45 días que la ley le4s otorga, para revisar y hacer las observaciones correspondientes.

“Hemos descubierto varias anomalías, y entre las dos más importantes, la primera es una deuda con el Sistema de Administración Tributaria” dijo al revelar que en enero, ya les notificó y solicitó se les entregara el ISR que hasta el mes de diciembre del 2021 se retuvo a los trabajadores de este nuevo municipio indígena.

Sin embrago el Consejo Municipal dela administración pasada, no ingreso ese recurso, ni a las arcas municipales, ni lo entrego al SAT que es al que le corresponde, se trata de un monto de 675 mil pesos aproximadamente, recurso que estaban obligados a pagar: “nosotros no lo recibimos y no sabemos dónde está de ese dinero, y como personas morales, estamos obligados a pagarle a hacienda, y ya se pagó”.

Y agregó y califico de falta de responsabilidad de las autoridades que lo antecedieron, y de parte de la tesorería municipal, porque ese dinero si se retuvo a los trabajadores, pero no lo ingresaron ni al SAT ni hay antecedentes o registro de ese recurso.

Dijo que tuvo la oportunidad de platicar con la ex tesorera, manifestando el problema que tenemos y advirtiéndole que algo se tenía que hacer, pero se limitó a decir “que están dentro de lo correcto” o sea que no es cierto, dijo molesto ante la omisión y todo lo que este tipo de abusos representa.

“Ya ingresamos esos 627 milpesos al SAT, pero iniciamos un procedimiento legal y hasta penal en contra de quien resulte responsable del destino de los impuestos del ISR que les fueron retenidos a los trabajadores, y en ese punto se tiende que ver reflejado” y cuestiona donde quedo ese dinero se trata de más de 600 mil pesos y queremos que las instancias correspondientes determinen sí estuvo o no en lo correcto, de no haber ingresado ese recurso, pero de eso se encargaran las autoridades correspondientes.





