Dejan sin quincena a trabajadores de Xoxocotla; los mandan 15 días a "descansar"

Trabajadores del Ayuntamiento de Xoxocotla se manifestaron debido a que el Municipio no les ha pagado la última quincena a más de 100 colaboradores de distintas áreas. Además, aseguran que los mandaron “a descansar” 15 días sin goce de sueldo.

La tarde de este jueves 17 de octubre acudieron a las oficinas del ayuntamiento en busca de alguna autoridad que les informe el porqué de la ausencia del pago; sin embargo, solo les informaron que no había dinero y les avisaron que esta quincena todos “descansarían” sin goce de sueldo. Ante ello, solicitaron al alcalde dar la cara y solucione la problemática.

“Tenemos derecho a gritarlo a los cuatro vientos que no cumplieron con el pago, y que merecen explicación ¿cuál es el motivo o la razón? No estoy contra de él, ni me voy a molestar porque no me pagó, pero sí me molesta que nos avienten como unas cosas que no valemos”, dijo Gaudencio, trabajador del área de Servicios Públicos.

Dijo estar consciente de que sus servicios en el Municipio pueden concluir en cualquier momento; “sabemos que es por tres años, es un periodo y hay que reconocerlo”; sin embargo, cuestionó la falta de claridad ante esta situación.

Asimismo, los manifestantes amagaron con tomar la presidencia de no tener una pronta respuesta por parte de las autoridades.

“Lo único que estamos pidiendo es que se presente el alcalde, que dé la cara y que diga qué está pasando, si estamos o no despedidos”, dijo Armando Valencia, otro de los trabajadores inconformes.

Al respecto, Salvador López Palacio, funcionario del Ayuntamiento, se solidarizó con los trabajadores que no recibieron su pago esta quincena.

“A mí me pagaron sí, pero el hecho de que me hayan pagado no me deslinda de la responsabilidad con ellos”, manifestó

Pidió al alcalde Abraham Salazar Ángel separar las cosas: “una cosa es la cuestión política, y de la cual no somos culpables tampoco, y no se debe llevar al plan laboral. No se vale lo que está pasando”.

El descanso obligatorio implementado por el ayuntamiento del municipio indígena dejará por al menos 15 días sin servicios públicos a los habitantes.

“La gente va a venir a dejar la basura al Ayuntamiento como ha pasado otras veces”, lamentó López Palacio.