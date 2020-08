Defraudaron a 10 mil transportistas de Morelos

Ciudadanos beneficiados por la pasada administración durante la gestión en Movilidad de Jorge Messeguer Guillén, con más de 10 mil permisos temporales del transporte público, no acreditaron interés jurídico o legitimación de su reclamo, debido a que el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que había una causal de sobreseimiento, y decidió no estudiar el fondo del asunto al no haber elementos para ello.

A dos años del reclamo, los afectados ahora deberán exigir la devolución de su dinero al exfuncionario, debido a que les entregaron documentos que no son válidos.

Antes de concluir su periodo, la pasada administración anunció la entrega de permisos, concesiones, incluso de asignaciones, supuestamente en una entrega equitativa, pero al final resultó una fachada, avalada en ese momento por la Secretaría de Movilidad y Transporte, para defraudar a las personas a quienes les solicitaron de 25 hasta 80 mil pesos, todo esto encabezado por Jorge Messeguer Guillén.

La molestia de los transportistas con la actual administración, fue que no quiso reconocer esos “permisos temporales” cuya vigencia mañosamente terminó el último día del gobierno perredista, y por los operativos que había realizado, argumentaban que era secuestro de unidades para sacarlos de circulación.

Sin embargo, con esta decisión el TJA, concluyó que los juicios de al menos 200 ciudadanos que tenían permisos irregulares para prestar el servicio de taxi y ruta, obtenidos durante la pasada administración, no podrán seguir laborando y menos evitar los operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) al considerarlos como piratas.

El argumento de la autoridad quedó claramente señalado al advertir que los permisos pueden ser usados por vehículos particulares, pero para la prestación del servicio público con y sin itinerario fijo, se requiere necesariamente una concesión, algo que los llamados “temporales” no tienen; es decir, fueron engañados por Jorge Messeguer Guillén y los funcionarios que les vendieron estos documentos.

Al inicio de la actual administración, el hoy secretario de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, confirmó que exfuncionarios del área y líderes transportistas estuvieron coludidos para la venta de más permisos provisionales para taxis y rutas en todo el estado, por lo tanto se procedería penalmente en contra de los responsables.

En entrevista, el funcionario estatal hizo un llamado a los transportistas a no dejarse engañar y a no seguir comprando permisos falsos, ya que no tienen ninguna validez para que puedan prestar servicio público. Incluso invitó a todas las personas a las que les vendieron esos permisos a denunciar y exigir públicamente a los funcionarios que les otorgaron el documento a regresarles su dinero, porque se trata de un engaño o fraude.

Cabe decir que según la información de los líderes transportistas, pudo tratarse de siete mil o hasta más de 10 mil permisos los que se pusieron en circulación desde el 2014 a la fecha, y hasta 2018 cuando el gobierno estatal del PRD se fue.

Incluso, una persona de nombre Noé Sandoval fue detenido como presunto responsable y hoy piden sea reaprendido porque detrás de Sandoval Morales estuvieron exsecretarios de Movilidad y Transporte, sobre todo Jorge Messeguer Guillén, quién a la fecha no ha sido llamado a declarar sobre el tema, dijeron los transportistas.

