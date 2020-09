Débil y confusa, la estrategia contra el virus en Morelos

Para los integrantes de la Academia de Ciencias de Morelos a lo largo de la pandemia en Morelos, el gobierno estatal ha enviado un mensaje “débil, confuso y hasta contradictorio”, hacia la población que llega a desconocer la gravedad de lo que implica el Covid-19; esto es lo que ha llevado a la entidad a permanecer en el semáforo color naranja opinó la presidenta de la agrupación e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Brenda Valderrama Blanco.

“Por un lado, dicen que no existen pruebas científicas sobre el uso de cubre bocas, las cuales existen pero se resisten a recibir; igual pasa con el hecho de que la transmisión del virus se da por el aire, sobre todo en espacios cerrados que es una de las razones por las que no se reactivó el ciclo escolar, pero es el mismo gobierno quien pide a sus trabajadores regresar”.

Para los meses de julio y agosto, las cifras no han tenido variaciones, por lo que el hecho de que Morelos pudiera alcanzar un color amarillo en el siguiente reporte del semáforo sería una decisión que cumple con las necesidades económicas y no de salud.

“Lo que se junta, es una serie de necesidades; al entrar en una fase de desaceleración extremadamente lenta y la necesidad de reactivar la economía, es por ello que a nivel nacional se ajustaron los parámetros para hacerlos menos estrictos y permitir que cambien los estados de color; nos preocupa porque sería en un momento de mayor movilidad y con ello el rebrote de los contagios”.

La decisión de dar apertura a más actividades podría traer consigo no sólo un incremento en el número de casos, sino también en contagios que complicarían más la salud de quienes ya pacieron la enfermedad.

“Además de que se tiene un subregistro, a nivel mundial se ha comprobado que la inmunidad no es permanente, que es a corto plazo, y puede ser una de estas razones por las que en Europa el rebrote se haya intensificado; la reinfección es algo que tenía que valorarse”.

El estancamiento de la entidad en el color naranja en el semáforo de riesgo se debe a que “no se ha mejorado la situación porque no se tomaron las decisiones en su momento. Se decidió no reforzar el uso del cubre bocas, abrir la economía, no dar a poyo a la gente para que pudiera quedarse en casa, la apertura fue a destiempo y desordenada, ahora con la apertura de balnearios el riesgo aumenta y esto se puede salir de control”.

Esa pérdida de control puede repercutir en la saturación del sistema de Salud y con ello elevar el número de personas que pierden la vida sin atención médica.