De terror la corrupción en juzgados familiares

La protección de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los jueces familiares es terrorífica en el estado de Morelos y se debe erradicar de inmediato, consideró Claudia Jiménez, integrante en Morelos del Frente contra la Violencia Vicaría.

Destacó que “es sumamente grave esta falta de percepción de la violencia y creemos que por eso no se condena, porque ni siquiera la perciben. No puede ser que no se den cuenta de todas las quejas que existen”.

Un caso así, dijo la activista, es el que está viviendo ahora la canadiense Colby Sionade Kilcommons, quien vive violencia vicaría fuera de su país luego de que su esposo le arrebató a su bebé de dos años en enero pasado y el juez familiar del caso no le permite visitas.

En una entrevista a El Sol de Cuernavaca en días pasados, y con un muy limitado español, la canadiense aseguró que llegó a Miacatlán a vivir hace cuatro años y dejó todo en su país para vivir en México con su expareja, pero al poco tiempo se dio cuenta de varias mentiras, por lo que presentó una denuncia por fraude y más tarde su expareja le solicitó el divorcio.

En una primera instancia el juez le concedió la custodia de su hijo, pero en enero pasado el padre del niño lo sustrajo.

“Es muy despiadado, me parece que nosotras que conocemos ese tipo de violencia, vivirlo en un país que no es el tuyo y sin conocer el idioma vulnera completamente tus derechos y la participación de la policía y el DIF nos parece gravísima, de una insensibilidad y una indiferencia terrible”, mencionó Claudia Jiménez.





