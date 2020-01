De la felicidad a la realidad: Llegó la cuesta de enero

Una vez pasadas las fiestas de navidad y de año nuevo, las finanzas de las familias sufren un decremento que para poder salir de él tienen que buscar apoyo de bancos o incluso de casas de empeño, para enfrentar la llamada "cuesta de enero", ya que este nuevo año traerá consigo una escalada en los precios de los productos de la canastas básica y demás insumos.

Pero, el calvario para muchas familias apenas va comenzará, cuando empiecen a llegar los estados de cuenta.

Esto se debe a que durante el mes de diciembre el gasto que se realizó fue mayor al dinero que se tiene, generando deudas y quedándose sin un respaldado para afrontar los gastos de enero.

Y a pesar de que a algunos trabajadores se les pagará su segunda parte del aguinaldo, ese dinero se destina principalmente al pago de predial, impuestos, y otros gastos más que son necesarios de cubrir.

Cuesta subir la cuesta

Se dice que la cuesta de enero es el nombre que recibe el conjunto de subidas de precio, tarifas y tasas que suceden al inicio de cada año, y que afectan a la capacidad de compra de los consumidores.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) enero puede ser un mes como cualquier otro, si así se decide, estando la clave en administrar el aguinaldo con inteligencia.

Es por ello, que la principal recomendación es que durante este mes se adopten las medidas de ahorro evitando hacer comprar innecesarias que podrían agravar más la crisis económica que se viene arrastrando desde el año anterior.

2020, difícil

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Cuautla, Víctor Samuel Márquez Vázquez reconoció que el 2020 será un año un tanto complicado, por todas las reformas que están aconteciendo lo que hará que sea más difícil salir de la crisis que tienen muchas familias.

Dijo que es necesario que se adopten un serie de medias, siendo principalmente el que durante este mes se adquieran sólo productos de primera necesidad, y dejar a un lado las compras de artículos que en este momento no se van a necesitar o que no son de mucha urgencia.

De casa en casa

El pan, la tortilla y el gas son algunos de los productos que podrían incrementar su precio este mes y se prevé que la gasolina también lo haga, sin dejar mencionar los alimentos, la ropa, el calzado, el agua, la luz, y demás artículos y servicios necesarios para subsistir.

Por ello, es común que en estas fechas muchas personas opten por acudir a los bancos o financieras a solicitar préstamos, así como a casas de empeño para que les den dinero a cambio de sus alhajas y bienes, no obstante los intereses que se cobran son muy altas.

El presidente de la Canaco, dijo que uno de los motivos es porque la gente no sabe cómo administrar su dinero.

Sin embargo, exhortó a las personas que piensen en acudir a una casa de empeño a que primero vean otras alternativas antes de recurrir a este tipo de financiamiento, como créditos personales o de nómina, incluso evaluar si conviene más vender en vez de empeñar.

En tanto la Condusef también está recomendando a los ciudadanos, en caso de que necesiten financiamiento para afrontar la cuesta de enero, el que acudir a instituciones que estén debidamente autorizadas a fin de evitar todo tipo de fraude, pudiéndose cerciorar de la identidad y registro de la institución en la propia Comisión.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones que da la Condusef para hacer frente a la cuesta de enero es el de: poner fin de a las deudas, sobre todo si se compraron artículos a varios meses sin intereses, pues señala que no es recomendable que se adquieran productos cuya vida funcional es más corta que el tiempo en que terminarás de liquidarlos.

Evitar contraer más deudas, sobre todo si se acostumbra pedir préstamos para saldar otras deudas.

Cuidar la comida planificando un menú especial, evitando con ello que la comida se eche a perder.

Y, finalmente, vender lo que ya no se utilice, como aquellos obsequios que recibieron y no gustaron y regalos que no son útiles o que ya se tenían, siendo una opción por Internet.





