De 500 pesos la cooperación para gel; requisito para regreso a clases

Uno de los requisitos para el regreso a clases presenciales que directivos de la escuela secundaria número 4 Valentín Gómez Farías, ubicada en la colonia Chipitlán, de Cuernavaca, están solicitando es una cuota de 500 pesos bajo el argumento de la adquisición de insumos sanitarios, cantidad que ha sido cuestionada por padres de familia.

“La aportación será de 500 pesos”, responden en el grupo de WhatsApp las autoridades del plantel a los padres de familia, quienes molestos cuestionan si es obligatorio o si acaso corresponde al costo de inscripción del ciclo escolar 2021-2022.

“No se cobra, son aportaciones y sirven para todos los insumos que requiere la escuela, desde papelería hasta artículos de limpieza (jabón papel de baño cloro pino) cosas que sus hijo utilizan durante todo el ciclo escolar, la SEP no paga nada el internet el teléfono las hojas el mantenimiento en general de la escuela se sostiene de ahí si la gente que aportó el año pasado no lo hubiera hecho no se les mandarían ni las calificaciones porque no habría para pagar el internet, nunca ningún gobierno se hace cargo de una escuela las condiciones en las que se encuentre es gracias a papás como uds comprometidos con su bienestar” (sic), responden los responsables del plantel.





A decir de ellos, las autoridades estatales no han entregado este tipo de insumos a pesar de que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM, anunció la distribución de “termómetro, cloro, jabón, escobas y cubrebocas”, según lo dicho el lunes pasado por el director Eliacín Salgado de la Paz.

Ante la pregunta de los padres de familia sobre el retorno a las aulas el próximo lunes 30 de agosto de manera presencial, les han informado que serán ellos quienes decidan si envían o no a sus menores; “depende de ustedes”, les detallan.

Según el calendario del plantel, el 20 de agosto será el periodo de reinscripción para el tercer grado de secundaria, el 25 del mismo mes para el segundo grado, así como la entrega de libros de texto gratuitos, para ese entonces deben cubrir la cuota “voluntaria” que se les exige.