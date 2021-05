David baila por amor a su madre

David es un joven que por amor a su madre tuvo que inventarse un personaje para ganarse unas monedas, sin descuidar ni separarse de ella la mujer que le dio la vida y que tras sufrir una caída quedó inválida, postrada en silla de ruedas y a quien diario hace reír con el show que ofrece en la calle.

Pese a la dura crítica y la burla de mucha gente, David ha encontrado en el personaje de “Payasita Bailarina” una forma de ganarse la vida y cuidar a su mamá, quien depende de él y quien lo acompaña en un extremo de la avenida, sentada en su silla de ruedas protegida con una amplia sobrilla de jardín.

“Depende de mí y la cuido como ella me cuidó siendo pequeño”, nos dice al manifestar que a dónde va la lleva, ya que no quiere dejarla en la soledad de su casa encerrada, me acompaña y me da valor cuando los insultos llegan de quien menos se espera.

Lo hemos visto sobre la carretera de Jojutla a Zapata, a la altura de la colonia Plan de Ayala, durante un año desde que empezó la pandemia lo vimos bailar a cambio de unas monedas. En fechas recientes se pasó a la cabecera municipal frente a la Plaza Zapata, en este mismo municipio de Zacatepec, sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Siempre alegre, con el rostro maquillado con florecientes colores y pelucas de brillantes colores, en una bocina portátil, pone música a todo volumen para bailar con minifaldas, a cambio de las monedas que le quieran dar los automovilistas o vecinos de la zona que pasan por este lugar.

Asegura que no le avergüenza vestirse de mujer, ya que este personaje no solo le permite ganarse una monedas para mantener a su madre, la mujer que le dio la vida y aunque a ella no le gusta que la graven, sabe que se divierte viendo el show que hace todos los días, pero además se siente orgulloso de haber creado este personaje, que le permite estar cerca y al pendiente de su mamá quien si le dice ya vámonos, la complace, especialmente cuando pasan las horas y no les cae suficiente.

Han aprendido a sobrevivir con lo mínimo, a administrar y comprar con lo poco que les cae, pero la prioridad es cubrir las necesidades de ella primero, dice al advertir que le dice que a lo mejor queda con una cirugía de cadera pero no tienen dinero y ella no se quiere exponer a morir en un quirófano, por lo que en tanto le llega una mejor oportunidad, sobreviven juntos madre e hijo.