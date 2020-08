Darán los transportistas seguimiento a demandas

En 10 días los transportistas que se manifestaron este miércoles se reunirán con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para realizar una evaluación y seguimiento de los acuerdos y respuesta que les hayan dado a sus demandas dependencias como la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Movilidad y Transporte, respectivamente.

Vianey Nájera Vázquez, representante de la Federación Fidel Velázquez y vocera de los camioneros y transportistas, puso en claro que "no es que todo haya salido bonito y ya todos estén conformes, es que hubo un diálogo y compromiso y sobre eso vamos a trabajar, tanto que ya comenzamos a trabajar desde ayer mismo en los tema relevantes, como es el caso de la inseguridad, con la Comisión Estatal de Seguridad".

Explicó que en respuesta a las inconformidades planteadas por los transportistas, en materia de seguridad, la Comisión Estatal de Seguridad de inmediato los comenzó a orientar para organizarse en grupos y unirse a la estrategia del Segurichat, dándoles toda la información necesaria y estableciendo estrategias de capacitación para lograr juntos de manera coordinada dar una respuesta efectiva e inmediata a los inconformes, en cuanto sean víctimas de algún delito, para evitar en todo lo posible mayores daños y que sus vehículos sean recuperados lo más rápido posible, pues es su instrumento de trabajo, todo ello con el compromiso de fortalecer la prevención, para evitar que sigan siendo robados y despojados de sus camiones.

Explicó la vocera que con la intervención del gobierno estatal se tratara con la SCT, el caso de los excesivos cobros por corralones y grúas, y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se analizaran los costos de los permisos de traslado de residuos y traslado de materiales, porque estos están muy elevados y no proceden, aseguró, porque los vehículos que se utilizan son de carga.

Por otra parte dijo que en el caso de la Secretaría de Movilidad y Transporte se revisará el costo de los permisos que les otorgan como transporte de carga, porque en este caso estos cobros les están afectando mucho porque destacó que las tarifas no corresponden, no se respetan tabuladores y agregó que "en otros casos hay permisos que los transportistas no tienen porqué pagar".

Vianey Nájera destacó que a grandes rasgos estos los principales temas expuestos por los transportistas este miércoles en la reunión celebrada con el Secretario de Gobierno Pablo Ojeda, por lo que se comenzaron a hacer los enlaces para iniciar las reuniones de trabajo con todas y cada una de las dependencias involucradas y en diez días de nueva cuenta se volverán a reunión con el secretario para evaluar qué es lo que se ha avanzado, en que les han dado respuesta y en que no, para insistir en que se atiendan sus demandas, en beneficio de más de 3 mil empresarios de este sector.