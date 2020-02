Dan morenistas esperanza a ediles de Morelos

El rechazo a las leyes de ingresos de los municipios pudo haber sido con el objetivo de generar inestabilidad en los ayuntamientos gobernados en su mayoría por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), coincidieron legisladores del mismo instituto político; por ello, legisladores de Morena y Humanista prometieron a los alcaldes de Jiutepec, Cuernavaca, Jojutla, Cuautla, Temixco, Tepoztlán, Tlayacapan, Puente de Ixtla, Ayala y Yautepec que cabildean alcanzar 17 votos para la semana entrante y aprobar sus leyes de ingresos.

Aunque al principio prevaleció la duda sobre el porqué de la poca presencia de alcaldes a la mesa, después se aclaró que fue sólo a ese grupo al que invitaron. Por ello, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el compromiso “de ustedes y de nosotros es el mismo: con los ciudadanos” y les expresó que los diputados integrantes de este frente “no vamos a permitir que por intereses partidistas se afecte a los municipios”.

No descartó que incluso hubiera una intención de aquellos diputados que no se sumaron de pretender provocar ingobernabilidad en los municipios, sobre todo porque son gobernados en su mayoría por Morena. Dejaron en claro a los representantes de los municipios que al menos 10 diputados estaban a favor del proyecto porque entendieron que rechazar la propuesta de las comunas traería como consecuencia ingobernabilidad no solo en los cabildos, sino en toda la entidad.

La idea al final es juntar 17 votos, porque después del rechazo o de otros diputados que no estuvieron presentes han manifestado que respaldarán a los alcaldes ante el grave escenario que tienen económico y de inseguridad.

Según el diputado García Chávez existen diversas “rutas” jurídicas para que el Congreso del Estado pueda nuevamente dar cabida al análisis, discusión y aprobación de dichas Leyes de Ingresos municipales", y reiteró que el tema sólo es cuestión de voluntad política.

También la coordinadora del Humanista en el legislativo, Cristina Xochiquetzal Sánchez mostró su solidaridad con las y los munícipes, y negó que en sus proyectos de ingresos se haya considerado el incremento de impuestos o la creación de nuevos gravámenes.