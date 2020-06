Da Congreso voto de confianza a exoneración

Diputados locales coincidieron en darle un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la corrupción e impunidad en el país, particularmente respecto a la exoneración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, familiares y amigos sobre transacciones ilegales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Federal hizo público hace unos meses que el círculo cercano del mandatario estatal del Partido Encuentro Social (PES) era investigado por lavado de dinero, pero sin involucrar al funcionario estatal.

La semana pasada, tras darse a conocer las investigaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre el tema que no sería tapadera de nadie y que quien comete un acto de corrupción tiene que ser castigado; sin embargo, el viernes pasado, en su visita a la capital del estado, aseguró que no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, exonerando prácticamente a los servidores públicos.

Al respecto, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, manifestó su confianza en términos del combate a la corrupción y sobre todo hacia la labor de la UIF “que ha hecho investigaciones muy serias”, aunque resaltó que esto no significa que se detenga la revisión de los recursos públicos.

“Eso no quita que sigamos manteniendo la observación de todos los que tienen en sus manos la decisión de utilizar los recursos públicos; es un ejercicio sano de transparencia, de quien la deba la pague independientemente de los niveles de representatividad que tengan. Lo celebro es parte del combate la corrupción y transparencia de Andrés Manuel y lo veo de manera positiva”, acentuó.

No obstante, la legisladora de Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez Arano, indicó que si bien se ha eximido a los funcionarios y el mismo gobernador será responsabilidad del Ejecutivo federal si las acusaciones por corrupción que pesaron sobre el círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco fueran confirmadas a lo largo de su gobierno.

“Tendrían que ser las autoridades que corresponde hacerlo si hay las denuncias correspondientes, a las que son responsables de llevar a cabo las investigaciones porque no depende de una sola dependencia, pero serán ellos los que tendrán que responderle al pueblo de Morelos y el país”, expresó.

López Obrador sostuvo que ahora corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) atender las investigación, apuntando “no hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero acerca de funcionarios en el caso de Morelos”.

Por ello, la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó su respaldo por completo al gobierno de izquierda, subrayando la corrupción será castigada cuando así se garantice, pero no habrá “chivos expiatorios”, “yo confió en el presidente de la República, el PT confía en el presidente, tiene fe en que si se esta luchando contra la corrupción; nosotros creemos en su palabra en que no hay corrupción y si habría, no sería tapadera de nadie”.