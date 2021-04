Vecinos protestan contra tienda de autoservicio en Poder Legislativo

Vecinos de Lomas de la Selva protestan en contra de la tienda Soriana ubicada en Domingo Diez señalaron que no están de acuerdo en que esa tienda use el drenaje de la calle Kennedy que sin duda colapsaría, ya que no cuenta con la capacidad para desechar lo de la tienda y los vecinos de ese lugar, porque fueron ellos los que llevaron a cabo la obra.

Toda vez que todo el sistema es viejo y en deterioro y se busca hacer obras son el aval de los vecinos de todo el lugar y sin existir un análisis previo, dijo Alicia Hernández, vecina de la colonia Lomas de Cortés, de Cuernavaca.