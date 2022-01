Con su alineación original, vuelve comité municipal contra Covid-19

En Cuernavaca se tomarán las medidas en lo inmediato por parte del Ayuntamiento para mitigar las infecciones que están afectando a la población. Esto ante el alto riesgo de una mayor propagación de contagios por coronavirus y sus variantes,

El presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado determinó la medida al encabezar la instalación del Comité Municipal de Emergencias Sanitarias Covid-19 para el periodo 2022-2024.

Los científicos y académicos integrantes de este comité establecieron la relevancia de que, en el municipio se adopten protocolos efectivos para contener la cuarta ola de contagios que en Cuernavaca ascienden a más de 16 mil casos positivos según el reporte del pasado 16 de enero, con una importante transmisibilidad atribuible a la variante Ómicron, identificada como causante de reinfecciones aun en personas vacunadas o que hayan resultado positivos por primera vez meses atrás.

Se recordó que está demostrado que el grado de infecciones de la variante Ómicron está presentándose prácticamente en todos los rangos de edad, por eso la insistencia de que la autoridad municipal dentro de sus facultades desincentive en este momento de riesgo epidémico es decir, verificar que se reduzca la movilidad y aforo en plazas comerciales, bares, restaurantes, cantinas y otros lugares donde se ha detectado además que no se cumple con el uso obligatorio del cubrebocas, aclarando que lo que se busca es concientizar a la población y comercios, ya que la prioridad es preservar la salud tanto de los habitantes de Cuernavaca, como de sus visitantes.

Los especialistas coincidieron en la necesidad de ejercer una revisión puntual del cumplimiento de protocolos de prevención en sitios donde se registra una mayor movilidad y por consiguiente mayores riesgos de contagio de Covid- 19 y sus variantes; la importancia de actualizar los lineamientos de prevención y restricción que no han cambiado desde que comenzó la pandemia y se actúa como si no se conociera del virus.

Investigadores, científicos y académicos provenientes de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); el Instituto de Biotecnología de la UNAM, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que de manera honorífica se suman a este comité, exhortaron al Cabildo de Cuernavaca a revisar dichas actualizaciones que tiene que ver con la reducción de aforos en espacios comerciales, promover la obligatoriedad del uso del cubrebocas en los espacios públicos; fomentar el lavado continuo de manos con agua y jabón o en su caso gel antibacterial y respetar la sana distancia.

“Quiero dejarles en claro que el Ayuntamiento va a tomar de manera puntual, precisa, y profunda las directrices que ustedes nos marcan; entendemos lo que preocupa a la población tras casi un año de confinamiento y lo menos que quisiéramos es volver a los cierres, pero de ser necesario ante la ola de contagios, se procederá para reducir la movilidad”, señaló a los expertos José Luis Urióstegui en esta primera sesión virtual, agradeciendo a nombre del Ayuntamiento su valiosa participación, compartiendo sus conocimientos y guía para la toma de decisiones frente a la pandemia.

Durante sus intervenciones, los especialistas integrantes del Comité Municipal de Emergencias Sanitarias COVID 19, hicieron énfasis en informar y concientizar a la población que la variante Ómicron, no es una simple gripa, que no deja de ser coronavirus y que, si bien la tasa de mortalidad es menor al mes de enero del 2021, hay un riesgo de letalidad para los sectores vulnerables, además de que si los casos siguen aumentando no se descarta una nueva saturación hospitalaria.

El Comité Municipal de Emergencias Sanitarias Covid-19 está integrado por los investigadores y especialistas Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMOR); Malaquías López Cervantes, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina; Octavio Gómez Dantes, Investigador en Ciencias Médicas; Ana Isabel Burguete García, Especialista en Inmunología; Brenda Valderrama Blanco, secretaria de vinculación del Instituto de Biotecnología de la UNAM; Emanuel Orozco Núñez, especialista en evaluación de programas de desarrollo; Carolina Gómez Vinales, especialista en temas de vacunación, prevención de enfermedades no transmisibles, salud sexual y reproductiva.

También participan Andreu Comas García, consultor y asesor de epidemiología de virus respiratorios; Kirvis Torres, experta en manejo de mitigación y control de Covid; Elsa Yunes, maestra en ciencias y en salud pública con énfasis en epidemiología; Juan Francisco Molina, epidemiólogo experto en sistemas de salud, gestión y administración hospitalaria y manejo de contención de COVID; y David Martínez Duncker, médico cirujano, cardiólogo especialista en Programas de medicina interna.

Por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca, los integrantes de este comité son el presidente municipal José Luis Urióstegui, la secretaria de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Laura Hernández Cruz; el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura; el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Humberto Paladino Valdovino; la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna; el director de Salud municipal, Josué Larios y el director de Comunicación Social, Guillermo Correa Gómez.