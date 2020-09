“Cuernavaca pone los muertos y ciertas autoridades ponen las sonrisas”, fueron las tajantes palabras del presidente de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, al retomar el debate sobre la eficiencia o no de esquema policiaco del Mando Coordinado, del que, dijo, están buscando las vías jurídicas para salir luego de haberse dherido el pasado mes de diciembre de 2019 y en el que a decir del edil las cosas siguen igual en la cuidad.

El presidente municipal se dijo indignado al igual que los miles de cuernavacenses que siguen siendo testigos de violencia en las calles, como lo ocurrido en la colonia Antonio Barona en donde fueron asesinados varios jóvenes que asistieron a un velorio.

“Al igual que toda la comunidad de Cuernavaca estamos indignados por lo ocurrido, por la falta de resultados por parte de los que resguardan el estado de fuerza, llámese policías, sabemos que tenemos un Mando Coordinado donde la participación de los alcaldes no les podemos dar resultados y no por falta de voluntad o porque no queramos, simplemente no tenemos a la policía”.

Refirió que en los últimos años las administraciones estatales han forzado a los municipios a entregar el mando de sus policías, ya sea con el ex gobernador Graco Ramírez bajo el esquema de Mando Único o con el actual Cuauhtémoc Blanco Bravo con el Mando Coordinado, en donde el “alcalde no figura en estos temas”.

Una vez que el Cabildo analice las alternativas jurídicas se tomará la decisión si Cuernavaca abandona o no el Convenio de Mando Coordinado.

En esta ola de violencia en la que el esquema no ha podido dar resultados en la capital enfatizó que “ya no es grato estar teniendo ver que Cuernavaca pone los muertos”.

Villalobos lamenta que aún siendo el alcalde no pueda dar una fecha a los capitalinos sobre cuándo terminará la violencia; reconoció que ha pedido a la Guardia Nacional que dé mayor apoyo a los habitantes pero los elementos que hoy se tienen son insuficientes.

Las cifras en Cuernavaca

Desde el mes diciembre de 2019 a julio de 2020 cuando el municipio decidió entregar la responsabilidad de la seguridad pública al estado en la ciudad han ocurrido 95 homicidios dolosos: en diciembre 14, en enero la cifra disminuyó con 8, en febrero casi se duplicó con 15, en marzo 13, abril 11, mayo 16, junio 10 y julio 10.

Para este mes de septiembre y a menos de una semana se registraron ya 12 homicidios doloso.

Del año 2018 a julio de 2020 de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han ocurrido 351 homicidios dolosos; ocurrieron 103 homicidios en el año 2018, y para 2019 168, es decir, 65 más de un año a otro. De enero a julio de 2020 la cifra ya va en 80 sin contar los ocurridos durante el mes de agosto en que también ocurrió el homicidio de 6 jóvenes en la colonia Flores Magón, y las 12 personas asesinadas en la colonia Antonio Barona en un lapso de 36 horas.

