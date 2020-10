Cuernavaca podría tener un rebrote de Covid-19 en noviembre

En el mes de noviembre la ciudad de Cuernavaca podría entrar a un etapa de "rebrote" de casos de Covid-19, advirtió el secretario de Bienestar Social y Valores, Rafael Valdovinos, ya que en los últimos días las gráficas muestran un incremento importante en el número de hospitalizados y también de personas que han sido puestas en aislamiento.

Pidió no relajar las medidas sanitarias, también a los establecimientos acatar las disposiciones ya que se seguirán imponiendo sanciones.

Los ciudadanos deben acatar medidas de higiene

El coordinador estatal de Protección Civil estatal, Enrique Clement Gallardo, aseguró que si Morelos regresa al semáforo naranja no es responsabilidad total de la autoridad, particularmente cuando los ciudadanos no hacen caso a las recomendaciones y tampoco acatan las medidas de higiene, en gran medida es por la gente que sigue pensando que no es real el Covid.





Con información de Israel Mariano