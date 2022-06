Cuernavaca no tolerará ambulantes foráneos

Con las medidas de reordenamiento a los vendedores ambulantes se buscará darle prioridad a quienes residan en Cuernavaca para evitar que personas de la periferia establezcan su comercio en la capital. El secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, mencionó que con las propuestas que se expondrán en sesión de cabildo se priorizará al comercio capitalino, pues se implementará como requisito indispensable que los vendedores sean habitantes de Cuernavaca.

Hasta el momento no se tiene un registro de cuántos puedan ser foráneos puesto que no hay un padrón exacto de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, ya que supuestamente los líderes sindicales tienen 600 vendedores registrados; sin embargo, y de acuerdo al archivo del Ayuntamiento, hay cerca de mil 600 trabajadores informales, por lo que De la Rosa Segura no descarta la creencia de que existen más de cuatro mil personas en la calle vendiendo.

Cabe mencionar que los anuncios de desplazar a los comerciantes ambulantes no son algo nuevo pues desde el inicio de la administración se les notificó a los vendedores que deberían de mantener sus permisos en regla; sin embargo, cuando iniciaron las inspecciones se localizaron cerca de 80 permisos irregulares expedidos por la anterior administración, mismos que no respetaban la antigüedad para validarlo, incluso se detectaron permisos expedidos a nombre de una sola persona pero ocupados por otras, es decir, el tarjetón de permiso solo le da atribuciones a un solo negocio, pero éste lo usaban hasta seis personas más, “este es un ejercicio individual y no para un monopolio” , externó De la Rosa Segura.

Otra de las problemáticas que el Ayuntamiento identificó fue que los permisionarios hacían un solo pago por todo el año, cuándo la ley de ingresos mandata que el espacio otorgado se tiene que pagar mes con mes y actualizarse cada año, dicho lo anterior, los comerciantes comenzaron a regirse bajo esa costumbre evadiendo el pago de los 11 meses restantes, cabe mencionar que los costos son establecidos en la Unidad de Medida Actualizada (UMAS) y corresponden al tipo de giro y espacio solicitado.







