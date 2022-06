Cuernavaca no tiene recursos para reparar red hidráulica

Pese a que la deuda histórica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) no ha tenido un aumento, las fugas y los desperfectos en la red hidráulica podrían seguirse presentando y ocasionando estragos en la capital del estado.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, recordó que el SAPAC se encuentra con una deuda en promedio de mil millones de pesos, esto dividido entre pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), proveedores, sindicatos y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El presidente municipal señaló que los ingresos que el SAPAC pueda percibir serán destinados a los pagos de salarios, proveedores y energía eléctrica con la finalidad de que los gastos estén cubiertos y con ello evitar que se siga acumulando a la deuda, lo que podría representar un corte futuro en el suministro del vital líquido.

Mencionó que la red de agua potable se encuentra dañada pues tiene un periodo de vida de más de 50 años, cuenta con una longitud aproximada de mil kilómetros en el municipio, por lo que sustituirla puede presentar una gran cantidad de dinero que el organismo descentralizado no tiene en este momento, por lo que se buscará sustituirla en tramos de 100 o 500 metros.

Asimismo, indicó que la falta del suministro de agua no se debe a cortes derivados de una deuda o la falta de pago sino a la temporada de estiaje, lo cual se traduce en que no se alcanza el aforo necesario para abastecer todas las colonias de Cuernavaca, por lo que el agua no puede llegar correctamente y se debe de tandear, además de las tuberías que se encuentran en reparación, pues cuando se está trabajando sobre una se tiene que suspender el servicio; otra de las problemáticas que más expresan los ciudadanos son las desorbitantes cantidades de agua que se desperdicia en fugas; cabe mencionar que en el estado se pierde cerca del 60 por ciento de agua potable en fugas, por lo que se tiene que trabajar con apenas el 40 por ciento para subsidiar el vital líquido.

Las arcas del SAPAC no cuentan con el recurso para cubrir la deuda; sin embargo, no es susceptible obtener créditos para esta situación, puesto que en los programas federales no aplica esta cobertura.