Cuernavaca mantiene autonomía del C4 en nueva estrategia

Cuernavaca continuará fortaleciendo el C4 y mantendrá su propio monitoreo a pesar de su adhesión al Mando Coordinado, sostuvo el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.

El alcalde ofreció una explicación sobre el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) y señaló que la principal diferencia con esta integración es que ambas corporaciones contarán con información valiosa para la prevención del delito, independientemente de quién sea el primer respondiente.

La coordinación cuando se comete algún ilícito sucederá, porque antes, cuando llegaba la policía estatal como primer respondiente, evitaba que la policía municipal interviniera y viceversa"

Una de las condiciones para unirse al Mando Coordinado era que se respetara la autonomía del C4, tras haber invertido en infraestructura y tecnología durante casi año y medio. Después de llegar a acuerdos con el gobierno estatal, la capital se integró a la estrategia de seguridad.

El alcalde enfatizó que el C4 seguirá operando como hasta ahora, al igual que la Seprac, pero ahora con planes y estrategias coordinadas entre el municipio y el Estado.

“Habrá capacitación, apoyo en las llamadas de auxilio y el intercambio de datos que se tengan del municipio al Estado y viceversa, sobre la presencia de grupos criminales o delincuentes solitarios, para que sean identificados y, en su caso, asegurados".

Seguridad Un hombre es detenido al intentar robar un bebé en Cuernavaca

Actualmente, el C4 cuenta con mil 100 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de Cuernavaca, además de drones operados por elementos de la Seprac. Todo este equipo se suma a los recursos estatales, ampliando así el alcance de la vigilancia.

Urióstegui considera que, con trabajo en equipo, se mejora la seguridad dentro y fuera de Cuernavaca. Desde que Margarita González Saravia asumió sus responsabilidades como gobernadora, José Luis Urióstegui Salgado se reunió con ella y su equipo encargado de la seguridad para conocer sus planes y tomar la decisión que más beneficiará a los habitantes de la capital.

Vuelve Cuernavaca al Mando Coordinado

Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, Urióstegui decidió mantener a Cuernavaca fuera del Mando Coordinado, ya que consideraba que la estrategia no beneficiaba al municipio. Durante esos tres años, la prevención del delito fue responsabilidad de las autoridades municipales, y el edil no participó en las reuniones de construcción de paz, al considerar que no aportaban información valiosa que ayudara a la prevención del delito.

El alcalde se quejó en varias ocasiones de que la administración estatal anterior dejó sola a la capital e indicó que, pese a que se mantuvieran fuera de la estrategia, el Estado tenía la obligación de procurar la seguridad de sus habitantes.