Ayuntamiento: Mano dura contra ambulantes pese a resistencia de algunos

El Ayuntamiento de Cuernavaca inició los operativos para retirar a los comerciantes ambulantes de la ciudad, logrando desalojar a cuatro vendedores hasta el momento en la zona de Plan de Ayala, en las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó Carlos de la Rosa Segura, secretario del ayuntamiento. Durante estos operativos, se registraron incidentes de violencia contra los inspectores municipales.

Los operativos ya empezaron, ya hubo incluso hasta enfrentamientos. Tenemos ya unas carpetas iniciadas en contra de unos comerciantes que impidieron ser retirados de la vía pública en el Seguro Social. Agredieron a uno de mis verificadores, le sacaron una navaja

En redes sociales circula un video que muestra parte de los hechos ocurridos, en el que se observa al personal del ayuntamiento forcejeando con un comerciante que vendía cubrebocas y se negaba a cooperar, manteniendo una actitud agresiva durante el operativo.

De la Rosa recordó que estos desalojos ya estaban anunciados desde el año pasado; incluso el municipio ofreció descuentos para que los comerciantes se regularizaran. A pesar de las oportunidades brindadas, algunos no cumplieron, por lo que no pueden argumentar que no les avisaron.

Cuando los comerciantes resisten, es necesario utilizar la fuerza pública. En operativos anteriores, han contado con el apoyo de la Guardia Nacional y elementos de la policía municipal. Aunque recurrir a las fuerzas policiales no es lo ideal, el personal del ayuntamiento no puede ser agredido mientras cumple con su trabajo, enfatizó De la Rosa.

En agosto del año pasado, también hubo operativos apoyados por el Ejército Mexicano, pero los comerciantes mostraron su rechazo y negativa para salir de las calles. Después de esto, el Cabildo aprobó descuentos para el pago de los permisos correspondientes, pero el resultado fue el mismo, muchos se negaron a pagar.

¿Qué sigue para ordenar al ambulantaje?

El ayuntamiento continuará con los operativos de manera aleatoria tanto en el primer cuadro de la ciudad como en otras áreas con presencia de comerciantes ambulantes.

Según el líder del NGS, estaba tratando de gestionar un descuento adicional, que definitivamente no va a ser posible porque fueron acuerdos hechos en el Cabildo que ya se cumplieron

Desde el inicio de la administración, se acordó que los comerciantes debían hacer el trámite para obtener su permiso de manera individual y no a través de sindicatos o agrupaciones, como busca hacer el Nuevo Grupo Sindical (NGS).

Actualmente, un permiso de uso de suelo cuesta 5 mil pesos en el centro histórico, mientras que en la periferia el monto es de 4 mil pesos por puesto. Los ambulantes que quieran seguir en las calles tendrán que hacer este pago y, en caso de adeudar años anteriores, también deberán pagarlos.

De la Rosa estima que algunas personas estarán obligadas a pagar entre 25 y 30 mil pesos en total si desean permanecer en la vía pública. Tan solo en el centro histórico hay aproximadamente mil 600 ambulantes, de los cuales mil se niegan a pagar.

Las zonas de mayor conflicto son Guerrero, Degollado y Caballitos en el mercado Adolfo López Mateos; en esta última zona, los comerciantes continúan respetando los espacios permitidos desde que hicieron el último operativo.