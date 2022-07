Lenta recuperación para el mercado de Plata y Artesanías

Apenas cinco de cada diez personas que visitan el Mercado de Plata y Artesanías en Cuernavaca, consumen algún producto; la recuperación para los más de 200 comerciantes se ha percibido al mínimo pues desde que regresaron en agosto del año pasado poco les “voltean a ver”. La primera causa, dicen, es la falta de economía de las familias, pero la segunda, es la malla colocada en al acceso principal al mercado como parte de la remodelación que desde hace años se lleva a cabo en el Palacio de Cortés.

Isabel Castrejón, una de las líderes de la Asociación de Antiguos Plateros y Artesanos de Cuauhnáhuac del Mercado, dijo que a casi un año de haber regreso a sus actividades presenciales, las ventas siguen estando en un 50%, por lo que sobreviven solamente con los consumidores locales y que saben que el mercado sigue estando en dicho punto.

“Los visitantes no saben que estamos aquí, piensan que por la malla colocada ahí el Mercado está cerrado o en obra; cuando vino el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a inaugura el Calero le entregamos un documento para solicitar apoyo pero es la fecha que no hemos tenido respuesta, no hemos podido acceder a ningún financiamiento”.

De los 217 comerciantes de plata y artesanías refieren que todos los productos han tenido incrementos de más del 15% sobre todo la palta que se ha encarecido debido a la pandemia por Covid-19. Son sólo algunos los locales que se encuentran cerrados debido a diversas situaciones familiares.

“Hubo algunas personas que si tuvieron que recurrir a préstamos para poder solventar todo el tiempo que estuvo cerrado su local y que se ha levantando poco a poco”, afortunadamente ninguno se vio obligado a cerrar definitivamente “tuvieron que sacar créditos con sus proveedores”.

De domingo a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde están abiertos a un costado del Palacio de Cortés. De entre los productos también se encuentran playeras, ropa típica, collares, anillos con piedras, artesanías de madera, llaveros, bolsas, entre muchos más.

“La invitación es a que consuman lo local, que nos ayuden a reactivar el mercado, aquí la mayoría de quienes vendemos somos mujeres”.

El mercado tiene ya 70 años de funcionar, y en varias ocasiones ha sido reubicado dentro del primer cuadro de la ciudad como la calle Guerrero, Matamoros, Plaza de Armas, por citar algunos.