Cuernavaca: La anticampaña, oooleeé

Hace unos días me encontraba en una reunión de amigos Rotarios hablando de Cuernavaca con uno de los 19 candidatos a la alcaldía, de hecho me invitaron a escuchar a varios aspirantes. El caso es que al escuchar el diagnóstico de como se encuentra el municipio administrativamente, en el tema del agua, de los recursos financieros y demás aspectos, no te quedan ganas de participar a menos que realmente estés decidido a implementar cambios profundos que permitan salir a flote a un municipio quebrado y en ruinas. Por supuesto decir lo que vas hacer para solucionar los problemas estructurales del ayuntamiento seguramente no te va a traer muchos votos, me explico:

El ayuntamiento no tiene recursos financieros para inversión, sólo poco más de 54 millones anuales están disponibles para obras, sin embargo el presupuesto que tiene es de 1400 millones, quiere decir que hay menos de un 4 por ciento para inversión, prácticamente nada. El problema es que el dinero se va al gasto corriente, sueldos de una plantilla de mas de 4 mil trabajadores, la realidad es que con mil quinientos bastarían y hasta de sobra.

La propuesta uno debe ser reducir el gasto corriente, retirar a los cientos de aviadores que cobran sin trabajar o gente que no hace nada o duplica trabajo y destinar los fondos a obras de infraestructura.

El tema del agua es la principal demanda de la gente, cada vez el SAPAC está más deteriorado por el saqueo que ha tenido por décadas debido a la corrupción institucionalizada que impera en ese organismo. Doble contabilidad, negocio con las pipas que se llenan, se pagan y solo un pequeño porcentaje va para a las arcas del organismo, las miles de tomas clandestinas toleradas, la gran cantidad de fugas de la red y muchos otros problemas. No es casual que la deuda con CFE sea de más de 100 millones, impagable.

La propuesta dos debe ser desaparecer al SAPAC, crear un nuevo organismo con la mitad de trabajadores y con sistemas informáticos que eviten el robo de los ingresos, que termine con tomas clandestinas y que haga que el agua que se extrae de los pozos sea el agua que se cobra en caja; hoy día de cada 100 litro de agua extraído se pierden 40 en fugas, otro tanto en huachicol hídrico y tan solo se cobran 15 litros del agua extraída, de ese tamaño es el drama de SAPAC.

Cuernavaca crece sin orden y cada día hay nuevos asentamientos, hacia el norte crece la mancha urbana sin control sobre la zona boscosa del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, hacia el oriente crece la ciudad sobre la reserva ecológica del Texcal sin que nadie diga nada, hacia el poniente crece en las planicies entre barrancas de los ejidos de San Antón y Santa María, hacia el sur totalmente conurbado con Temixco. Cada nuevo asentamiento demanda servicios, calles pavimentadas, alumbrado, seguridad, agua. El ayuntamiento con 54 millones no puede atender esa demanda pero tampoco ordena el crecimiento, un círculo vicioso que sólo se rompe con voluntad. La propuesta es aplicar la carta urbana, impedir que se sigan lotificando nuevas colonias sin permiso de nadie, salvo de los dueños de la tierra que andan en el negocio. Ordenar el territorio de una vez por todas. Llevar a cabo un trabajo exhaustivo con el catastro municipal para que todo mundo pague predial, así sea tierra comunal o ejidal, poblado o colonia. Si queremos buenos servicios hay que pagar, hoy en día muchísimos predios que están en poblados del norte de Cuernavaca no pagan predial por ser predios con sesión de derechos.

La propuesta tres es que todos paguemos, menudo reto.

En el tema de seguridad, vemos que a través del mando coordinado la policía municipal participa en la prevención del delito, sin embargo la policía de tránsito le corresponde al ayuntamiento y hoy es un enorme foco rojo de corrupción y de fuente de ingresos a través de las "mordidas" que cobran al los automovilistas. Si tienes la mala fortuna de que te detenga un policía motorizado, puedes estar seguro de que te costará caro.

La propuesta cuatro es continuar con el mando coordinado siempre y cuando el ayuntamiento nombre al secretario de seguridad pública municipal por dos terceras partes del cabildo y, limpiar a fondo la policía de transito, basta de que los ciudadanos seamos carne de extorsión.

En el hipotético caso de que fuesemos candidatos, si retomaramos sólo las cuatro propuestas planteadas en este espacio, estaríamos tocando intereses muy poderosos que son los que realmente nos impiden avanzar como sociedad de una manera ordenada y segura, además seguramente no tendríamos muchos votos y quizás hasta nuestra integridad física estaría en peligro. Veamos si hay alguien de los 19 candidatos a presidente municipal de Cuernavaca que tiene los arrojos y la decisión de entrarle al toro por los cuernos, mientras tanto nosotros mejor vemos los toros desde la barrera, ¡ oooleeeé !.