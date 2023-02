Cuernavaca espera recursos para drenaje y rehabilitación de calles

La controversia planteada por el poder ejecutivo sobre el tema del presupuesto 2023 no afecta al ayuntamiento de Cuernavaca, aseguró el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

"Me parece que el dos por ciento que fue asignando a cada uno de los 36 municipios queda firme, no fue impugnado y no pidieron la suspensión que se relaciona con obras específicas para tres municipios, no le concedieron la suspensión al ejecutivo, es decir, que tiene que empezar a aplicarse esta norma a partir de ya", explicó.

Al tratarse de una norma de carácter general es de aplicación inmediata, el acuerdo de la suprema corte así lo establece, no hay suspensión por lo tanto genera efectos de manera inmediata

Además, reconoció que la bolsa es de alrededor de 138 millones de pesos, y el plan es hacer obras etiquetadas y no de libre disposición, es decir, de rehabilitación de calles y drenaje.

“me parece que son alrededor de 138 millones de pesos, pero son para obras etiquetadas, no son de libre disposición y de acuerdo a lo que se estila, nosotros tendremos que estar presentando a la secretaría de hacienda del estado las facturas de lo que vaya promediando, porque no se entrega la cantidad junta e ir aplicando a las obras que se hayan etiquetado”, mencionó.

Por último, dijo que las obras categorizadas como importantes son: el Boulevard Benito Juárez, San Fernando en Santa Martha, así como, trabajos de drenaje y agua potable; concluyó al decir que si estas obras prosperan, Cuernavaca tendrá un avance importante durante el 2023.



