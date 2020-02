Cuernavaca, en lucha contra la violencia hacia las mujeres

“La imagen que se ve desde el templete es que estamos en lucha. Es una lucha de todos y todas unidos. Es una comunidad, la de Cuernavaca, unida contra la violencia hacia las mujeres”, expresó el presidente municipal, Antonio Villalobos al sumarse este 14 de febrero, Día de la Amistad, a la campaña “Un Billón de Pie”.

Al iniciar la introducción de la melodía “Levanto mis manos al cielo / De rodillas oro / Ya no tengo más temor / Libre caminaré/... el alcalde se sumó a hombres y mujeres jóvenes que en la explanada de la sede “Papagayo” del Ayuntamiento, realizaron la coreografía acompañada por la canción “Break the chain” o “Rompe las cadenas”:

Organizada por la Secretaría de Bienestar Social y Valores (SBSyV) y los institutos de la Mujer y el Deporte del Ayuntamiento capitalino, la coreografía es parte de la mencionada jornada mundial “Un Billón de Pie” que celebra la vida y exige el derecho de amar sin miedo, con libertad y en igualdad.

¡Camina ¡ ¡Baila! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Baila!

Este movimiento de rápida expansión mundial, pide el fin de la violencia contra mujeres y niñas y llama a la igualdad de derechos; “su objetivo es llegar y sensibilizar una audiencia tan grande como sea posible”, mientras Break the chain / Rompe las cadenas se convirtió ya en un himno internacional que “alienta a la autodeterminación de las mujeres a hacerse cargo de su vida y a los hombres a detener la violencia hacia ellas”:

Puedo ver el mundo en que vivimos libre de toda opresión / No más violación, abuso e incesto/ Las mujeres no somos objetos / No eres mi dueño / No me conoces / Yo soy visible.

Las tres dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca invitan a la población a participar y ser parte de la coreografía de la campaña internacional "Un Billón de Pie" que celebra la vida y es ya de una acción global colectiva que, a través de la manifestación y el baile “busca llamar la atención sobre las miles y miles de mujeres que sufren de maltrato en el mundo”.

El baile Un Billón de Pie continuará este sábado 15 de febrero a las 17:00 horas en el Parque Las Palapas de Cuernavaca.