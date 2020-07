Cuernavaca deberá seguir confinado

Morelos este miércoles superó los tres mil casos confirmados de Covid-19, al llegar a tres mil 048 confirmados acumulados, 85 casos más en 24 horas, mientras que la cifra de confirmados activos disminuyó al quedar en 172 caos; reportaron dos mil 631 negativos y 13 nuevas defunciones. A la fecha, 692 morelenses han perdido la vida.

Previo a anunciar el estado epidemiológico de Morelos, el vocero del gobierno estatal, Francisco Reyes, dio a conocer la resolución a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancelando el acuerdo de cabildo del municipio de Cuernavaca que permitía la apertura comercial.

A nombre del Poder Ejecutivo estatal, aseguró que las controversias constitucionales emitidas la semana pasada en contra de los ayuntamientos de Cuernavaca y Cuautla no se tratan de un tema político, sino legal, requiriendo la comuna capitalina acatar las medidas preventivas que emita el gobierno federal y estatal.

“El gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo es sensible al impacto económico que conlleva la suspensión de actividades; sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento implicaría un costo altísimo en términos de salud; además de que podría traer como consecuencias que no haya avances en la semaforización por la maximización de contagios que podrían detonarse”, señaló.

En relación a la ocupación hospitalaria las autoridades de salud apuntaron que para este miércoles se contaba con un 27 por ciento para las áreas Covid no complicadas, aunque en terapia intensiva se mantiene el porcentaje del 46 por ciento.

El Comité de Contingencia adelantó que en las unidades de fortalecimiento a la atención médica están dando seguimiento a pacientes asintomáticos, lo que se ha traducido en el incremento de pruebas de detección viral o de anticuerpos de Covid-19, al garantizar que no tienen pacientes en espera de alguna prueba.

Ante el regreso a la “nueva normalidad” la Secretaría de Salud estatal a través de los Servicios de Salud está elaborando un programa de apoyo para la detección rápida de pacientes con Covid-19, disminuyendo así el factor de riesgo de contagio; este trabajando lo están realizando de igual forma con la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo para que las empresas puedan brindar un margen de seguridad para que los trabajadores regresen a sus labores.

Finalmente, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, pidió a la población seguir respetando el color del semáforo epidemiológico con las actividades correspondientes, “el gobierno está trabajando día y noche para cambiar el color del semáforo, les pedimos sean vigilantes de su salud, en especial a la población con enfermedades crónica generativas que estén bien controlados, la actividad física es necesaria”.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí

Respecto a la decisión de la Corte, a través de redes sociales, el Ayuntamiento enfatizó que esperarán la resolución para conocer el contenido y los alcances de lo dispuesto por el máximo órgano jurisdiccional del país para fijar su postura al respecto.