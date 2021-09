Cuernavaca busca recaudar 1,841 millones de pesos en 2022

El Ayuntamiento de Cuernavaca entregó este jueves al Congreso de Morelos el proyecto de Ley de Ingresos 2022, cuyo monto asciende a mil 841 millones de pesos, garantizando el tesorero municipal, José Reynold Quiñones Salinas, que no habrá incrementos en impuestos y derechos.

Previo a entregar el proyecto, confirmó que en comparación con el presupuesto 2021 se tiene un aumento de aproximadamente 60 millones de pesos, distribuidos en rubros como alumbrado público, impuesto predial, impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, servicios municipales, entre otros derechos que deben cobrar.

No obstente, aclaró que esto no significa que exista una alza en el cobro de gravámenes, obedeciendo este aumento básicamente a los índices inflacionarios y al aumento en los valores de la UMA, “no hay nuevos impuestos, los cobros que se hicieron en este año no se aumentaron ni en cantidad ni en conceptos”.

La comuna capitalina fue uno de los municipios que tuvieron que trabajar este año con una ley de ingresos de años anteriores debido a que la pasada Legislatura morelense decidió no autorizar el presupuesto 2020 y 2021 de algunos ayuntamientos, bajo el argumento de que pretendían incrementar impuestos y derechos.

Quiñones Salinas explicó que para 2021, de acuerdo a la ley, tuvieron que trabajar con la última ley de ingresos aprobada, para ellos fue la de 2019, lo cual, manifestó, les afectó en temas presupuestarios, requiriendo realizar los ajustes necesarios para ir adecuando el presupuesto conforme lo va requiriendo la propia administración.

Aunado a ello, al trabajar con el presupuesto de 2019 y al no contemplar las mismas cifras tuvieron que hacer algunos recortes, por ejemplo, desaparecer el impuesto adicional que fue considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que significó un recorte importante.

El funcionario municipal aclaró que si bien para la elaboración del presupuesto no contaron con la participación del alcalde electo, José Luis Urióstegui Salgado, la ley está bien hecha, bien pensada y estructura, teniendo el próximo presidente municipal la facultad y el derecho de efectuar las modificaciones que considere necesarias, aunque, reconoció, no habrá necesidad de esto.