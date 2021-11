Cuernavaca busca incrementar recaudación para aguinaldos

A casi un mes de dejar el ayuntamiento de Cuernavaca, el edil capitalino, Francisco Antonio Villalobos Adán, informó que están trabajando a marchas forzadas para incrementar la recaudación, a fin de cumplir con el pago de la primera parte del aguinaldo a burócratas, para el cual se requieren aproximadamente 35 millones de pesos.

En entrevista, confirmó que tras haber estado detenida por mucho tiempo la administración, derivada de la pandemia de Covid-19, actualmente no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a este pago a los trabajadores de confianza y sindicalizados, toda vez que la recaudación municipal es mínima pese a que han sido “creativos” para incrementarla.

Y es que, explicó, además del aguinaldo, la clase trabajadora tiene derecho a recibir ciertas prestaciones, como lentes, zapatos, uniformes, programas becarios, entre otros, que a pesar de no ser obligatorios, al basarse en la suficiencia presupuestal del ayuntamiento, arrojan un total de 70 millones de pesos.

No obstante, el munícipe refirió que hasta el último momento de la actual administración estarán buscando aumentar la recaudación a través de distintos programas como el aplicado en este Buen Fin, cien por ciento en multas y recargos, así como otorgando una serie de servicios sociales en distintos dependencias, como es el caso del DIF municipal donde los ofrecen a bajo costo, que implica una caja de recaudación para el organismo y el ayuntamiento.

Detalló que si bien hay recursos al interior del municipio, por el pago anticipado de diversos impuestos y derechos, no se pueden tocar, ya que están destinados para el funcionamiento de la próxima administración, advirtiendo, que no tiene planeado llegar a un acuerdo con el alcalde electo para usarlos, esto en base a lo establecido en la ley.

La baja recaudación, señaló Villalobos Adán, ha ocasionado una deuda con diferentes proveedores, aunque, garantizó, están cumpliendo con el pago a servicios básicos, como aseo urbano, agua potable, luz y tratando de resolver los problemas históricos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac).

“Tratamos de no levantar polvo y simplemente hacer frente a lo que la administración y la personalidad jurídica del ayuntamiento dictaminan, es decir, hacer frente a las necesidades. La personalidad jurídica del ayuntamiento no se termina con el cambio de administración, la personalidad jurídica sigue y si nosotros no tuviéramos que haga frente la siguiente administración”.

Este lunes, el presidente municipal sostendría una reunión para hacer frente a este tema que los obliga la ley.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local

Con el impulso de la diputada Andrea Gordillo, esta semana arrancó el "Tapatón 2021" a favor de menores con cáncer. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Carlos Enrique de Saro Puebla celebró su décimo aniversario como el primer escritor mexicano con Síndrome de Down. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Un problema de comunicación derivó en un conflicto entre personas en rezago en la vacunación contra el Covid-19 en Cuernavaca. Este jueves, miles de personas hicieron largas filas para obtener el biológico. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Desde hace más de un mes, el comedor comunitario de la Ayudantía de Vista Hermosa, Jiutepec, alberga a las familias que lo perdieron todo en los derrumbes de la calle Piedras Preciosas. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Ante los hechos delictivos, los vecinos de Jardines de Cuernavaca colocaron plumas y casetas de vigilancia en los accesos a la colonia. / Adrián Oliván | Emamnuel Ruiz Padres de familia del Centro de Educación Artística La Vecindad piden se retomen los cursos y talleres infantiles. Esta semana se manifestaron en el Congreso del Estado. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Jiutepec avanzan los trabajos de rehabilitación de espacios públicos. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Con grandes expectativas, tanto para vendedores como compradores, se realiza la edición 2021 del Buen Fin, la cual estará vigente hasta el 16 de noviembre. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Con el ya tradicional sonido del silbato, esta semana inició la zafra en el ingenio de Casasano. / Gude Servín | El Sol de Cuautla Una enésima amenaza de bomba ocurrió esta semana; tocó el turno al Tribunal Superior de Justicia. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Tras cuatro años de permanecer cerrado al público en general, este miércoles el Jardín Etnobotánico del Centro INAH-Morelos reabrió sus puertas. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Kira acompañó a Don Tomás para la aplicación de su vacuna contra la influenza en el Campus Chamilpa de la UAEM. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Con la exhibición de más de dos mil plantas inició la Feria de la Nochebuena 2021 en la Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales. / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla