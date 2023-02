Cuernavaca aplica multas por tirar basura en la calle, ya van cinco

En lo que va de este año se han iniciado cinco procedimientos en contra de personas que dejaron sus bolsas de basura en la vía pública fuera del horario permitido, informó Israel Albavera Vázquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca.

“No podemos mantener un barrendero por cada ciudadano. Debemos ser respetuosos, no podemos sacar la basura en horarios que no corresponden, no podemos ensuciar”, expresó el funcionario municipal en una entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Local La basura, una nueva crisis en Morelos: José Luis Galindo

Albavera Vázquez agregó que mantener la ciudad limpia es una de las principales preocupaciones de la actual administración y, por lo tanto, invitó a la sociedad a sumarse y no tirar basura o abandonar los desechos que se generan en el hogar en la calle.

¿A cuánto asciende la multa por tirar basura en Cuernavaca?

El funcionario recordó que las multas económicas por infringir estas reglas van de cinco mil a nueve mil pesos, e incluso podrían resultar en un proceso penal contra las personas, lo que podría llevar a la cárcel por un manejo inadecuado de los residuos sólidos. Hasta el momento, los cinco casos reportados este año han sido consignados al juez cívico.

“Hasta ahora solo hemos llegado al juez cívico, pero si un sector de la sociedad no entiende, escalaremos hasta el tema penal”, mencionó.

Las multas se han aplicado principalmente en el centro de Cuernavaca y en la zona conurbada. Además, han detectado “focos rojos” en las colonias Patios de la Estación, Teopanzolco, Lomas de Ahuatlán y Vistahermosa, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejar sus residuos sólidos en la vía pública fuera del horario permitido.

¿Cómo tirar basura de gran tamaño?

El funcionario también informó que han detectado que los mismos ciudadanos sacan sillones o cacharros causando mala imagen y fauna nociva en el municipio.

Por lo tanto, invitó a que, si van a tirar objetos de gran tamaño como muebles o algún otro servicio, soliciten el apoyo de la dependencia al número telefónico 070 de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas.