Cuautla supera mil casos de Covid-19

Este fin de semana Cuautla rebasó la cifra de los mil casos confirmados de Covid-19; sin embargo, a decir del director de Salud municipal, podrían ser más ya que mucha gente no acude a recibir atención a los hospitales.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud estatal, en cuanto al panorama epidemiológico de Covid-19, Cuautla registra mil dos casos confirmados, ocupando el segundo lugar estatal tan sólo por debajo de Cuernavaca que suma mil 758 casos, pero el primer lugar en la región oriente, seguido por Ayala con 303 y Yautepec con tan sólo 244 casos.

De los mil dos casos en Cuautla, 813 personas se han recuperado, pero lamentablemente 167 han perdido la vida por el virus Sars Cov 2.

Sin embargo, fue el director de Salud municipal, Ramón Juárez Rodríguez, quien dijo que la cifra podría ser mayor, "como ya lo habíamos dicho anteriormente, mucha gente se contagia de Covid-19 pero no acude a los hospitales, se queda en sus casas, por lo que se no tiene el registro de esos casos".

Dijo que mucha gente prefiere quedarse en sus casa, ya que sus síntomas no son graves, además de que temen ir a los hospitales.

El funcionario municipal reiteró la importancia de no relajar las medidas, ya que se corre el riesgo de retroceder en el semáforo epidemiológico.

"Es importante que la gente entienda que la pandemia por coronavirus aún no termina, sigue y no sabemos cuándo va a terminar, es por eso que no podemos bajar la guardia y seguir con las medidas y hábitos de higiene, protección y sana distancia".

Reiteró el llamado a quedarse en casa si no es de gran necesidad salir, así como portar en todo momento el cubrebocas y utilizar el gel antibacterial.

Juárez Rodríguez dijo que por parte del Ayuntamiento diferentes áreas municipales seguirán con los recorridos preventivos en donde se pide a la gente mantener las medidas sanitarias y se informa sobre el virus, esto para evitar retroceder en el semáforo epidemiológico, el cual permanece en amarillo.