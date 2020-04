Cuautla no es centro de diversiones: Restringen el tránsito

Durante esta semana la afluencia de vehículos foráneos que ingresan a Cuautla disminuyó entre un 40 y 50 por ciento, es decir un promedio de cien autos, afirmó Fernando Morales Sandoval, comandante del departamento de Tránsito.

Señaló que los vehículos que tratan de ingresar al municipio, por cualquiera de las entradas, si tienen placas foráneas son detenidos por los elementos de tránsito que realizan guardias en la zona, esto para saber con qué fines arriban.

Cuautla no es un centro de diversiones y aquí no tenemos nada para divertir a la ciudadanía ahorita, estamos reforzando las medidas de seguridad para todos y si las personas de fuera no tienen nada que hacer en nuestro municipio amablemente los invitamos a que regresen a sus casas y puedan en sus hogares resguardarse

Morales Sandoval señaló que se tiene vigiladas las entradas del municipio por elementos policíacos:

Carretera México – Cuautla

Cuautla- Cuernavaca

México – Oaxaca





Si los vehículos van llenos también serán interceptados por los elementos.

En estas revisiones se les pide identificación oficial a las personas para poder corroborar de donde vienen y a que vienen.

Estamos en la fase tres, tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos así entre todos





El departamento de Tránsito apoyó durante los operativos sanitarios que se hicieron hasta hace unos días por el Covid-19, también son los mismos elementos quienes resguardan la vialidad en las calles.

En puntos estratégicos se observa a los policías que cuidan tanto a los automovilistas y los peatones que aún hay en el municipio.

Del mismo modo algunos operativos, como alcoholímetro, se suspendieron.

Sin embargo, la revisión a vehículos sospechoso, a motociclistas sin casco o automovilistas sin cinturón de seguridad continúan.

El entrevistado llamó a la ciudadanía a quedarse en su casa y no llamar a familiares de fuera a que vengan a pasar la cuarentena en Cuautla, pues el que vengan familias enteras a quedarse con sus familiares durante unos días es una acción muy recurrente.





