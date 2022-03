Cuautla: Aumentan accidentes en motocicleta

La falta de prudencia al conducir por parte de los motociclistas causa hasta cuatro accidentes viales al día, según refiere el grupo de rescatistas Emergencias Morelos Rescatistas Unidos, Brigada y Rescate Escuadrón ORAM A.C. (EMBRU BREO M), una asociación civil conformada por voluntarios que día a día brindan primeros auxilios en Cuautla y la región.

De acuerdo con Ricardo Morellano Orozco, representante de la asociación civil, el incremento de accidentes en motocicleta y conductores lesionados se explica, en parte, en que cada vez hay más personas que recurren a este medio de transporte, al ser más económico que viajar en un automóvil. Sin embargo, asegura que no todos los conductores son conscientes de la importancia de respetar el reglamento de tránsito y usar equipo de protección, particularmente el casco.

“Desafortunadamente la carencia de conocimiento, habilidad y destreza, de conocimiento del reglamento de tránsito hace que el motociclista sea un seudomotociclista que se lesiona no sólo a él mismo sino a terceros. No todos, pero muchos no respetan”, explica el voluntario.

El incremento de este tipo de accidentes, con el tiempo, puede convertirse en un aspecto negativo también para los voluntarios, de por sí con necesidades de insumos para atender los percances y que, eventualmente, pueden no darse abasto para atender otras emergencias:

“Aumentan los servicios, los insumos, la gasolina… muchas veces se han combinado accidentes automovilísticos, impactos de arma de fuego, apuñalados, golpeados, incendios y la división de servicios nos rebasa la capacidad de respuesta, y eso a veces impide dar una buena atención a las personas que lo necesitan”, agregó Morellano.

Aunque puede parecer una obviedad, Ricardo Morellano insistió en que los motociclistas deben sujetarse a los reglamentos y atender las recomendaciones que dicta Protección Civil, como respetar las indicaciones viales de tránsito y contar con equipo de protección personal, además de evitar conducir en estado de ebriedad.

Por último, el rescatista advirtió que, en los casos de personas que conducen alcoholizadas, un impacto puede ser tan fuerte que ni siquiera el casco ha sido capaz de evitar el deceso del conductor.

