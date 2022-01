Cuauhtémoc Blanco y su 2018 guadalupano

El doce de diciembre de 2018, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, autorizó la celebración de una misa en honor a la virgen de Guadalupe en el Palacio de Gobierno del estado. Horas más tarde, de acuerdo con el párroco Juan Alvarado, el gobernador se reuniría con tres personajes que lideraban grupos delictivos operantes en la zona región oriente, Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”; Humberto Figueroa Meza, “La Tripa”; y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”.

El encuentro se celebró en la parroquia de la Asunción de María en Yautepec, a unos 45 minutos del Palacio de Gobierno de Morelos. Juan Alvarado era el sacerdote titular de aquel templo y atestiguó el encuentro, según lo reportó a la Diócesis de Cuernavaca esta misma semana, luego de que El Sol de México publicara la fotografía en que aparecen Cuauhtémoc Blanco y los dichos líderes, imagen que ha provocado los llamados de actores políticos a investigar los posibles vínculos del gobernador con tales personajes, a los que esta tarde se sumó la propia Iglesia.

El vocero de la Diócesis, Tomás Toral Nájera, explicó que el sacerdote que entonces era responsable de la parroquia de Yautepec, municipio ubicado en la zona oriente y en el que operan los grupos criminales liderados entonces por Solano, Figueroa e Isidro; dio cuenta de que en la misa del 12 de diciembre de 2018, estuvieron presentes en la Iglesia los susodichos con el gobernador, aunque sólo a éste pudo reconocer por su importancia y fama pública.

Aquél día fue muy guadalupano para el gobernador, quien había estado ya en los oficios de celebración a la Virgen Morena en Palacio de Gobierno, en los que estuvo acompañado por personal del gobierno estatal. A su lado en la misa de Palacio de Gobierno estuvo José Manuel Sanz, quien entonces aún era su funcionario de mayor confianza, y hasta le prestó para dar la limosna que se solicita en las misas católicas.

Al término de esa celebración, el gobernador hablaría de la nueva relación que se había establecido con la Iglesia en Morelos.

En diversos pronunciamientos por la paz, Blanco Bravo aún en su calidad de alcalde, acompañó al Obispo, Ramón Castro Castro, y al ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez. Incluso los tres caminaron junto con Javier Sicilia en la última caminata por la paz. Luego vendrían los distanciamientos. Pero la relación con la Iglesia seguía fuerte en el 2018 y prueba fueron las declaraciones de Blanco Bravo aún en Palacio de Gobierno aquél 12 de diciembre.

Por lo pronto, la Iglesia rechazó cualquier nexo con la delincuencia organizada. “En ningún momento ha sido intermediaria de cualquier tipo de reunión entre el gobernador y el crimen organizado”, aseguró Tomás Toral el mediodía de este 7 de enero.

Ante los medios de comunicación, señaló que como iglesia no tienen la obligación de conocer a fondo a las personas que les solicitan algún tipo de sacramento o simplemente asistir a misa, por lo cual el sacerdote no conocía de quienes se trataba. "No tienes en ese sentido de saber que hace o a qué se dedica esa persona, estás para las personas, para los feligreses y los feligreses tienen el derecho de pedir un servicio entonces tú atiendes".