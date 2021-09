Cuauhtémoc Blanco: Soy humano y tengo derecho a jugar

"Soy un ser humano y también tengo derecho de jugar" afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al ser cuestionado sobre las imágenes que se difundieron jugando golf mientras algunos municipios estaban en emergencia por las lluvias.

"No le veo nada de malo que me hayan tomado una fotografía jugando golf. Tengo derecho a jugar golf con quien quiera".





LEE: El golf, ¿sinónimo de estatus social?

El jefe del Ejecutivo estatal, acudió a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Fupamor 2021-2023; aunque la reunión fue privada, al salir fue abordado por representantes de los medios de comunicación, y cuestionado respecto a la foto que circuló el fin de semana, donde se le ve jugando golf con otros personajes, en medio de la emergencia que enfrentaban algunas familias por las lluvias.

Serio esta vez el titular del ejecutivo, respondió, “yo no le veo nada de malo, -jugar al golf- digo, tengo una muy buena relación con Elías (Ayub) y me marcó, me vine a desayunar con él. Soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, pádel o fútbol, y nada más”.

Resignado por las críticas en su contra en redes sociales, por tener esa distracción mientras se vivía la emergencia con algunas familias, aseguró que la política es así, pero considera que no pasa nada y ha seguido trabajando.

Recordó, incluso, que para las familias en emergencia su administración y las distintas áreas están recabando la información sobre el impacto del daño y las afectaciones en los municipios.

"Hay un fondo para ayudar a la gente más necesitada, creo que si estas al pendiente tú, has visto las necesidades que hemos atendido en Tlayacapan, donde repartimos colchones y despensas cuando ocurrieron las inundaciones y vamos a seguir trabajando”.





#Entérate | "Soy un ser humano y también tengo derecho de jugar" afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco al ser cuestionado sobre las imágenes que se difundieron jugando golf mientras algunos municipios estaban en emergencia por las lluvias

📹: Cortesíahttps://t.co/gRGoPmY3Wj pic.twitter.com/SEeS7qE0cW — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 21, 2021

Consejo Directivo de la Fupamor 2021-2023

Sobre el encuentro con los empresarios de la educación, el mandatario morelense, les dijo que en su gobierno existe la disponibilidad de trabajar; recordó que desde su administración estableció un plan para brindar educación de calidad en todos los niveles académicos, aunado a ello, ha impulsado el acompañamiento a las escuelas privadas que imparten programas educativos de nivel superior.

Blanco Bravo fue el encargado de tomar protesta al nuevo consejo directivo presidido por Carlos Hernández Adán, además, de Fernando Vázquez Muñoz, Mario Cabrera Escobar, Laura Ruiz Velasco Rivas y Gerardo Silva Medina.