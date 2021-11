Cuauhtémoc Blanco respalda al comisionado de Seguridad

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que hay suficiente seguridad para seguir realizando acciones en la parte sur del estado, donde se ha comprobado que un grupo criminal había pretendido incursionar en la entidad y aumentar la violencia.

En medio de las críticas de opositores pidió ser más sensible porque hay personas arriesgando su vida, por lo que "si no saben que mejor no hablen”.

El mandatario destacó que en el tema de la inseguridad no habrán de bajar la guardia, de tal forma que evitarán a toda costa que grupos delictivos puedan operar en la entidad de manera impune.

Confirmó que el grupo criminal está ligado a la Familia Michoacana, de ahí que en coordinación con las autoridades del Estado de México comenzaron con los operativos para ubicarlos.

Insistió que los lesionados están siendo atendidos con todo lo que necesitan, al demostrar su valentía frente a estos criminales porque no esperaban una reacción de esa magnitud.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca