Cuauhtémoc Blanco niega aumento en la tarifa del transporte público

“No va a haber aumento para el transporte”, indicó el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al negar tener un acuerdo previo con los líderes del transporte público para autorizar un ajuste a la tarifa mínima, que se pretende pase de 10 a 14 pesos.

Lo anterior, porque el mandatario aseguró que no les dará tiempo de revisar el tema a menos de dos meses de concluir su administración.

Yo no voy a crear polémica, ya se los he manifestado; de esto ya no nos va a dar tiempo porque se debe hacer un estudio de la UAEM y no nos va a dar tiempo. Yo no me he comprometido con los transportistas

El estudio al que hace referencia le tomaría a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) alrededor de ocho meses, por lo que el mandatario señaló que tendría que revisarse en la administración de Margarita González Saravia.

Le digo a la gobernadora electa que yo no quedé con nada con los transportistas, así es que esté tranquila y que se sienten con ella. A nosotros nos queda muy poco tiempo para salir.

Lo anterior se dio luego de que González Saravia se pronunciara con respecto al tema al ser cuestionada durante la presentación del gabinete económico este miércoles 21 de agosto.

La gobernadora electa mencionó que es la administración de Blanco Bravo la que debe atender este ajuste.

Ustedes me conocen, yo soy una persona que habla de frente y cuando digo algo lo sostengo.

Por otro lado, cuestionado sobre otras movilizaciones que pudieran emprender integrantes de este sector, mencionó que “Están en todo su derecho, aquí lo importante es no afectar el bolsillo de la ciudadanía”.

También reiteró que el tema puede ser político e hizo referencia al presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), de quien dijo podría estar molesto porque no ganó la candidata que apoyó durante las campañas.

Asimismo, les respondió y dijo que sí se les apoyó con subsidios.

“No sé qué tema traigan, pero yo me reuní con muchos de estos transportistas, dueños de estas concesiones, y estaban en un buen plan. No sé ahora qué les está pasando... Yo creo que ha de ser político porque hasta he comido como dos o tres veces con ellos”, mencionó.

Finalmente, dijo que el próximo lunes 26 de agosto, el mandatario estatal definirá su futuro sobre su licencia para tomar protesta en la Cámara de Diputados Federal.