Cuauhtémoc Blanco | un sexenio marcado por la violencia y nulo crecimiento económico

A partir del primer minuto del 1 de septiembre de 2024 Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó su cargo de gobernador de Morelos para dedicarse de lleno a su labor como diputado federal, cargo al que llegó por la vía plurinominal. En su ausencia, será Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno, quien quedará a cargo del Ejecutivo estatal.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

A unas horas de su despedida, son muchas las voces que califican su administración como una de las peores, sobre todo por el aumento de violencia e inseguridad, además del nulo desarrollo económico y la escasa generación de empleos.

Cuauhtémoc Blanco Bravo inició su carrera política en 2015 cuando, bajo las siglas del Partido Socialdemócrata (PSD), contendió por la alcaldía de Cuernavaca. Tras varias semanas de campaña y bajo el lema: “Yo también soy como ustedes, yo también vengo desde abajo” y con la promesa de acabar con la inseguridad, ganó las elecciones y gobernó la capital del estado.

Local Cuauhtémoc Blanco se adjudica triunfo de Morena en Morelos

Durante su paso por la alcaldía, fue cuestionado en muchas ocasiones por el endeudamiento que hasta el momento el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) sostiene con la CFE que, durante su administración, aumentó a 90 millones de pesos. Asimismo, en reiteradas ocasiones responsabilizó al entonces gobernador Graco Ramírez Garrido-Abreu de los pocos avances en el municipio, asegurando que “no lo dejaba trabajar” y de generar una campaña en su contra.

En ese periodo, Blanco Bravo decidió deslindarse del partido que lo llevó a la alcaldía, luego de que se diera a conocer que recibió un pago de 7 millones de pesos para ser el candidato del PSD. Entonces, decidió unirse a las filas del Partido Encuentro Social (PES), que dirigía a nivel nacional Hugo Éric Flores Cervantes, con quien años más tarde también sostendría un desencuentro.

TE INTERESA LEER: Me arrepiento de haber postulado a Cuauhtémoc Blanco: Hugo Eric Flores

Cobijado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrado por Morena Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT), en 2018 Cuauhtémoc Blanco Bravo comenzó su campaña rumbo a la gubernatura. Entre sus principales propuestas estaban meter a Graco Ramírez a la cárcel y terminar con la inseguridad en el estado. Ese año, arrasó con el 53 por ciento de los votos, convirtiéndose en el gobernador de Morelos.

Una de las características de la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos ha sido la violencia y la inseguridad, pues en lo que va del sexenio se han registrado más de 6 mil homicidios dolosos, siendo el 2023 el más violento, con mil 303 muertes violentas, mientras que el 2018 fue el que registró menos homicidios dolosos, con 693 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Local Gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe aclarar el destino de 888 mdp

En los últimos ocho años Morelos ha ocupado el primer lugar en el delito de despojo; en feminicidio también se ha colocado en los primeros sitios a nivel nacional en los últimos dos años. Del año 2000 a julio de 2024 la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos tiene registro de mil 400 casos; además, ha incrementado el delito de robo de autopartes y asaltos. Ante este panorama, han sido muchas las voces que se pronunciaron por un cambio de estrategia en materia de seguridad e incluso que pedían la salida del comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, pero no ocurrió.

El número de homicidios dolosos durante la administración de Blanco Bravo creció de manera alarmante. El 2023 fue el más violento. / Archivo / El Sol de Cuernavaca

En entrevistas recientes, Ortiz Guarneros, ha confirmado que al inicio de la administración operaban en Morelos 14 grupos delictivos en el estado. Sin embargo, al finalizar su gestión la lista de bandas u organizaciones criminales aumentó a 16.

Roberto Salinas Ramírez, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, afirma que la administración de Blanco Bravo fueron “seis años perdidos” ante la falta de apoyos para diferentes sectores. Incluso señala que en Desarrollo Social la dependencia sufrió una reducción del 80 por ciento en su presupuesto.

“Lo que hemos estado señalando durante estos años, y ya al cierre de esta administración, es que realmente no vimos una intención de hacer un cambio en Morelos, no hubo una atención adecuada, no fue prioridad el administrar bien los recursos, el hacer más, el innovar. Creemos que la falta de interés es lo que generó un estado en el que no pasó nada, no se mejoraron las cosas, no se protegió a los ciudadanos. Ahí están los resultados, poco interés en el deporte, en el desarrollo social, en la agricultura, no se destaca esta administración por algo que haya cambiado”.

Local Cuauhtémoc Blanco, gobernador peor evaluado: Mitofsky

El centro de investigación documentó que el 25 por ciento del total del gasto del Instituto del Deporte se destinó a comunicación social, y lo mínimo, a uniformes y materiales deportivos, mientras que las becas para deportistas no existieron en este sexenio.

Creo que cierra con malos resultados, con un mal desempeño y esto deja para la próxima administración una oportunidad para mejorar, para componer las cosas, no será fácil, pero me parece que teniendo una intención de mejorar las cosas, de estar al pendiente, de tomar las riendas al frente de la administración pública puede haber un cambio.

Para el sector empresarial en Morelos la inseguridad y la falta de crecimiento económico será un tema que marcará el sexenio de Blanco Bravo

“En el primer tema, que es la seguridad, puedo decir que, de acuerdo con la fotografía que se pudiera describir con la llegada del gobierno y la fotografía que pudiéramos tomar en este momento con la conclusión, las cifras se dispararon. El tema de la inseguridad se descontroló y no solamente para quienes estamos al interior, las referencias que se generaron al exterior fueron una imagen de un estado violento”, dice Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos.

En su última aparición pública, Blanco Bravo dijo que se va "feliz porque se hicieron las cosas bien". / Cortesía / Gobierno del Estado de Morelos

Lamentó la falta de crecimiento económico durante los últimos seis años. “No hubo la capacidad de crear programas o proyectos que se pudieran diseñar de manera conjunta entre el Gobierno estatal y el sector empresarial que pudiera colocar a Morelos como un sitio atractivo para generar inversiones”.

De 2018 a junio de 2024 Morelos se ubica como el quinto peor estado en generación de empleos con solo 10 mil 49 nuevos empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un crecimiento de solo 4.8 por ciento. Tan solo en el primer semestre de 2024 se perdieron 2 mil 626 empleos.

LEE MÁS: IMSS reporta la pérdida de más de dos mil empleos en Morelos

“La generación de empleo no está ni en lo más mínimo con las expectativas, los números y los referentes que se manejan a nivel nacional; Morelos no tuvo esa capacidad de generación y por ende la propia situación que atravesaron otros sectores, como el de la construcción, no se detonó y las obras que se pudieron crear por parte del gobierno del estado no se entregaron a nivel local.

En resumen el gobierno de Cuauhtémoc Blanco salió reprobado mes con mes y el reflejo hoy lo estamos viendo con la sociedad y la situación en que está el estado. Este debe ser uno de los grandes ejemplos que se deben seguir para los gobiernos futuros en quienes tenemos fincadas nuestras esperanzas.

En materia de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, dijo que los casos de persecución y criminalización de personas que luchan en defensa de la tierra han aumentado; incluso, dijo, ha habido asesinatos por la defensa de los pueblos y comunidades indígenas.

Local Cuauhtémoc Blanco gasta millones en promocionarse

“En el caso de los derechos humanos hay pendientes inmuebles al respecto, de un gobierno que llegó planteando cambios en una serie de políticas que el gobierno de Graco había aplicado, y no solamente no las modificaron, sino que incrementó algunas de ellas. Cuauhtémoc Blanco no estuvo a la altura”.

Durante el actual sexenio, al menos ocho activistas fueron asesinados:

Samir Flores Soberanes, opositor a la termoeléctrica

Rodrigo Morales, opositor a la creación del basurero a cielo abierto en Loma de Mejía

Juan Jaramillo Frikas

Ana Luisa Garduño

Alejandro García, Isaac Medrano

Francisco Vázquez, defensor del agua en Ayala

María Fernanda Rejón Molina, activista por los derechos de las mujeres y feminista

Valentina Sody, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+

Además se registraron asesinatos de políticos y empresarios, entre ellos, la diputada local Gabriela Marín; el exalcalde de Yecapixtla, Refugio Amaro Luna, y el candidato a la diputación local Giovanni Lezama, en Cuautla, así como el periodista Roberto Figueroa.

“Nos quedan muy poquitos días para irnos, pero me voy con la frente en alto porque se hicieron las cosas bien. Me voy feliz”, dijo Cuauhtémoc Blanco Bravo en una de sus últimas apariciones públicas, previo a dejar el cargo como gobernador de Morelos.