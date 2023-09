Cuauhtémoc Blanco buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó su interés de buscar la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en el proceso electoral de 2024 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y descartó participar por alguna alcaldía como se rumoró en semanas anteriores.

En entrevista con medios nacionales, el mandatario estatal reiteró que será respetuoso de los tiempos electorales para destaparse, pero es clara su intención de participar en la encuesta del Morena para competir por la capital del país.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En diferentes ocasiones se mencionó que Blanco Bravo sería candidato en los próximos comicios para la alcaldía Cuauhtémoc. Además en la propia CDMX difundieron esta versión.

“No me interesaría una alcaldía, eso lo han querido manejar allá en la Ciudad de México, pero no. Yo siempre he dicho que cuando lleguen los tiempos me encantaría estar en la Ciudad de México... como jefe de Gobierno”, expresó Blanco Bravo.

Local Cómo será el proceso si deja Cuauhtémoc Blanco la gubernatura

Blanco Bravo es originario del Barrio de Tepito ubicado en dicha alcaldía, donde a decir de él vendía discos piratas antes de entrar al mundo del futbol.

En reiteradas ocasiones fue cuestionado sobre su futuro político y tras una reciente gira por el municipio de Atlatlahucan dejó entrever su interés por irse de Morelos. La capital es un lugar donde la gente “le tiene cariño”, por lo que se apuntó de manera preliminar.

Más aun cuando Omar García Harfuch, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que renunció para ser parte del equipo de Claudia Sheinbaum, quien es ahora la abanderada de Morena para la Presidencia en las elecciones de 2024.

Blanco Bravo deberá solicitar licencia al cargo como Gobernador, luego registrarse en la convocatoria que emita Morena el próximo 18 de septiembre y posteriormente competir en la encuesta interna del partido para definir a las y los candidatos.