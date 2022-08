Cuauhtémoc Blanco 'abre' las puertas de Morelos a García Harfuch

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que todos los interesados en gobernar Morelos para el 2024 tiene derecho, incluido el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, información que se difundió durante el pasado fin de semana.

“Cualquiera puede postularse”, dijo el mandatario, y aclaró que su única relación con García Harfuch es en materia de seguridad nacional.

Lo anterior durante el arranque de la pavimentación de la calle Rubén Jaramillo de la colonia Huizachera en Jiutepec.

Denuncias aún sin resultados

"Ya no voy a decir nada porque luego se enojan", respondió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto a las denuncias interpuestas contra el ex gobernador Graco Ramírez y ex funcionarios, pero reiteró que a casi cuatro años de su administración no han tenido avances por presuntos malos manejos del ex mandatario perredista.

Y es que desde su llegada al gobierno de Morelos han sido varías las denuncias interpuestas, tanto en el orden federal como en el estatal, sin que hasta ahora se le haya llamado a comparecer a Graco Ramírez.





