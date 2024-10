Usuarios exigen reapertura de la Coordinación de Movilidad

La Coordinación de Movilidad y Transporte continúa cerrada al público, para molestia de los usuarios, quienes tienen que dar más de una vuelta ante esta situación que ya cumple más de 15 días, debido al cambio de gobierno.

El Sol de Cuernavaca realizó un recorrido por la sede central de la dependencia, ubicada en la avenida Plan de Ayala, a la altura de la colonia Teopanzolco, donde el personal de la entrada informó que no hay trámites de nada aún en este organismo.

No hace trámites, pero si cobran

Únicamente se informa que está abierta el área de cajas, donde, por ejemplo, se puede pagar por la renovación de las licencias; sin embargo, aún no les entregan el plástico.

Algunas personas llegan hasta esta dependencia, pero se encuentran con lo mismo. Tal es el caso del señor Margarito Rivera, que ya tuvo que dar, por lo menos, dos vueltas y, a pesar de que ya pagó la renovación de su licencia, no ha tenido una respuesta favorable.

Por ello, pidió a las autoridades que fijen una fecha para la reapertura de esta dependencia.

"Que pongan una fecha, donde ya pueda ir uno con certeza y no andar dando vueltas. Otra de las cosas es qué va a pasar si me llegan a infraccionar porque mi licencia está vencida... Estamos haciendo el trámite de la licencia y ya son dos veces que vengo y no hay servicio. Esto afecta porque, si me para un tránsito, viene la multa", externó a El Sol de Cuernavaca.

Desde el pasado 1 de octubre, la dependencia fue cerrada al público debido al cambio de gobierno.

En su momento, el titular de la institución, José Fernández Fernández, indicó que esto se dio por temas administrativos relacionados con el cambio de imagen. Además, ahora la dependencia pasará de ser una Secretaría a una institución descentralizada.

Como fecha preliminar se había puesto el miércoles 16 de octubre para regresar a las operaciones; sin embargo, hasta el momento, esto no ha sucedido.

Será mediante los canales oficiales del gobierno del estado que se informe la fecha exacta en que se reactivará esta dependencia, que cumple 16 días sin operar ningún servicio, como el cambio de placas, la solicitud de la tarjeta de circulación, la renovación de licencias, entre otros.