CTM en la región oriente no marchará el primero de mayo

El secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región oriente, Andrés Tufiño Barrera detalló que para este primero de mayo, que se conmemora el Día del Trabajo, empresas industriales de la región no participarán en la marcha programada en la ciudad de Cuernavaca, esto para mantener las medidas de protección ante el Covid-19, ya que un contagio masivo podría conllevar a nuevamente tener que parar la producción.

Tufiño Barrera recordó que la pandemia por Covid-19 aún no se acaba, pues se siguen registrando casos positivos del virus, por lo que arriesgar a los trabajadores al acudir a una marcha podría traer mayores problemas para la empresa.

"De la región oriente no vamos a desfilar porque todavía consideramos que la pandemia sigue activa, no se ha ido al 100 por ciento y tenemos que cuidar a nuestra planta productiva, no podemos arriesgarlos, ya que todos son importantes para las empresas, por lo que si se enferman se tendrían que ausentar afectado la producción".

Tufiño Barrera informó que las empresas de la región oriente siguen manteniendo las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19, como el uso del cubrebocas, gel antibacterial y otras medidas de seguridad.

En cuanto a la producción, dijo que actualmente las empresas en la región oriente se mantienen estables, sin despidos, pero tampoco con contrataciones, no obstante, será hasta 2024 que se inicie con la recuperación.

"Se prevé que la recuperación del sector industrial que se tenía hasta antes de la pandemia por Covid-19 se dé hasta el año 2024 o 2025. Podemos decir que en lo que cabe las empresas están, pero una recuperación bien se tendrá hasta el próximo año".

El secretario de la CTM informó que serán muy pocos los que participen en la marcha del primero de mayo en Cuernavaca, pero eso no quiere decir que no sigan en lucha por el respeto a sus derechos laborales.