Cruz Roja reporta aumento de atenciones por dengue

Hasta quince atenciones diarias mantiene la Cruz Roja Delegación Morelos por casos de dengue, de los cuales hasta dos llegan a ser graves por dengue hemorrágico, ante el notorio incremento que han identificado por esta enfermedad desde hace un par de meses, indicó el delegado estatal, José Luis Alquicira Solís.

“Sí, hemos tenido un gran incremento de casos de dengue, llevamos prácticamente dos meses de diez a quince eventos diarios”, refirió Alquicira Solís.



Agregó que él mismo vivió recientemente en carne propia esta enfermedad, la cual afortunadamente no fue grave en su caso personal

“Yo mismo estuve hace un mes dos semanas en casa, afortunadamente no fue hemorrágico, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos y ponernos repelente constantemente”, externó.

Agregó que, esta enfermedad ha afectado a todos los sectores, sobre todo menores a quienes han dado la atención de manera reciente en un mayor número de casos, pero dijo que nadie está exento, por lo cual recomendó seguir las indicaciones preventivas.



“Si estos casos también llegan a niños, gente mayor de todo tipo, pero tenemos mucha gente menor que llegan por caso de dengue”, mencionó.



Asimismo, externó que se tiene que mantener en observación muchos de los casos para revisar que las plaquetas no lleguen a bajar y la enfermedad se complique en el paciente.



“Tenemos que monitorear sus plaquetas y en caso de que estas bajen debemos hacerles una transfusión para que se eleven y se recuperen más rápido”, externó el delegado estatal.



En este sentido, emitió una serie de recomendaciones para seguir en casa y evitar que el mosquito se propague y llegue a los integrantes de la familia



“La recomendación es no tener encharcamientos de agua, y lugares como piletas o charcos que haya o que se formen tenemos que secarlos, limpiarlos y ponerles pastillas de cloro en todo caso que tengamos tinacos abiertos para que no se desarrolle la larva del mosquito y mucho repelente a los niños y todos en casa”, refirió.



Hasta el momento las autoridades de salud en el estado han confirmado cuatro muertes debido a esta enfermedad.