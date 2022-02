Crecimiento urbano no se ajusta a la preservación del ambiente

Un gran problema que existe desde hace años es que las autoridades municipales, estatales y federales no están en la misma sintonía para que el desarrollo urbano se ajuste a la protección del medio ambiente y, por si fuera poco, otro reto es poner bajo estas reglas a los comuneros y ejidatarios.

Ariadna Urbina Ayala, integrante de la asociación civil “Impulso Sustentable Ambiental y Cultural”, aseguró que durante años tampoco se ha tomado en consideración el crecimiento poblacional en el campo y la muestra más cercana a Cuernavaca es Tepoztlán, que ya enfrenta problemas por el desorden que existió en el crecimiento poblacional.

Y es que apenas el año pasado se registró una inundación que generó estragos y daños importantes por la falta de planeación y respeto al medio ambiente.

“Dentro de los municipios no se hablan entre sí las áreas responsables, pero además vemos el gran poder que representan los comuneros en donde dicen la tierra es nuestra y dime que no, no me importa, y este es el tema del que menos se habla”, aseguró.

Lo que se tendría que hacer primero es que las autoridades respetaran sus propias leyes y que cada documento de posesión de tierra tuviera especificado para qué son aptos o no los territorios, pero para eso se necesita voluntad.

“Para que la autoridad comunal pueda hacer esto tiene que dialogar y tiene que mantener una muy armónica relación con los municipios sobre los programas de ordenamiento ecológico, porque de nada serviría que dijéramos que los Programas de Ordenamiento Territorial (POET) están encima del Programa de Desarrollo Urbano si mañana llega un comunero con la mano en la cintura diciendo que puede hacer lo que quiere con la tierra por el agrarismo y por su amor a Zapata”, destacó.

En este sentido, señaló que todos esto elementos deben de tomarse en consideración en torno al tema que es bastante complejo y que no solo esta obsoleto desde hace una década, sino de años más atrás, ya que muchas barrancas están invadidas desde hace mucho tiempo.





