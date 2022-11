Crecimiento de ambulantaje pone en riesgo a ciudadanos: CCE

Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que el ambulantaje sigue afectando a los empresarios y civiles: "Se tienen que bajar de la banqueta para poder transitar, cuando ese espacio no está diseñado para eso", indicó.

Comentó que desconoce cuál es la estrategia que el ayuntamiento de Cuernavaca esté aplicando para reordenar al comercio informal, pero dijo que de primera instancia se puede invitar a los comerciantes a que ocupen alguno de los locales y espacios que hay disponibles en las calles y plazas de la ciudad, dando así un "salto a la formalidad".

Explicó que trienio tras trienio, este tema sigue en la misma situación, y a pesar de su inconformidad, las administraciones no presentan avances, incluso recordó que en la administración pasada presidida por Antonio Villalobos Adan, se conformó un padrón de ambulantes con el que empezaron a trabajar, pero ahora son más los que se quieren sumar al mismo. Dijo que a todos aquellos que no están dentro del padrón se les puede canalizar a áreas de emprendimiento, y que las autoridades municipales les puedan otorgar descuentos en trámites como las licencias de funcionamiento y otros impuestos para hacer más atractiva la oferta.

"El trienio anterior por ejemplo, cuando a través de un acuerdo en el cabildo, querían regularizar a más de 300 comerciantes, nosotros nos opusimos".

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Además, dijo, los empresarios no tienen claro el censo con respecto al ambulantaje: "en algunos casos se habla de mil y en otros de cifras mayores". Afirmó que no conocen a ciencia cierta cuántos ambulantes hay en el primer cuatro de la ciudad, por lo que no descartó que a la fecha haya más ambulantes establecidos en los principales puntos de la ciudad, como paradas de transporte público, a las afueras de hospitales e iglesias y alrededor del mismo centro histórico.

Mencionó que dadas las características que posee está actividad informal, es muy difícil tener una estadística de cuál es el impacto que tiene en contra del comercio formal, ya que para cada giro y sector es diferente.

Reiteró que el llamado para poner orden en el tema no busca tener como resultado dejar sin trabajo a los comerciantes, pero sí establecer condiciones iguales para ambas actividades y no exponer a los transeúntes y visitantes al obligarlos a circular debajo de las banquetas.

"La voluntad la tenemos, pero lo que nunca vamos a hacer es confrontarnos con los comerciantes informales, porque no es una batalla".

Referir, que durante el segundo trimestre del año, la tasa de informalidad registró un 61.8%, menor en comparación con el primer trimestre, el cual tuvo una tasa del 65.5%, es decir, una baja del 3.7%, esto de acuerdo con el indicador económico México Cómo Vamos.

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local